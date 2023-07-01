Fransa'da yaşananları gazeteci Fatih Ergin böyle yorumladı: Türkiye'de yaşanacakların fragmanıdır

Fransa Sarı Yelekliler protestolarından bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevi süresince karşı karşıya kaldığı en büyük kriz ile karşı karşıya. Cezayir ve Fas asıllı Nahel M., Fransa'nın başkentinin Nanterre banliyösünde Salı günü trafik ışığında vurulmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Dünya Fransa'da yaşananları konuşurken, Gazeteci Fatih Ergin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Ergin, "Fransa'da yaşananlar Türkiye'de yaşanacakların fragmanıdır" dedi.

Ergin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'da yaşananlar Türkiye'de yaşanacakların fragmanıdır!

Tamamı göçmen olan eylemciler, sokakta gördükleri Fransızları darp ediyor.

Üstelik bizde yaşanacaklar sıradan eylemler olmayacak!

Suriyeliler ve Afganlarla ülke cihatçı terör örgütlerinin fideliği oldu!

TEHLİKE BÜYÜK!"

FRANSA'DA YAŞANANLAR

Polis, 27 Haziran günü Nantes kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümünün ardından ülke çapında protestolar başlamıştı.

Protestoların ilk başladığı Nantes başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Paris ve çevresinde yoğun geçen protestolar Marsilya ve Lyon kentlerinde yoğunlaştı.

Öte yandan, Toulouse kentinde de akşam başlayan protestolarda çok katlı bir apartmanının ateşe verildiği öne sürüldü.

Metz kentinde de bir polis karakolunda yangın çıktı.

BELEDİYE BAŞKANI TAKVİYE DESTEK İSTEDİ

Marsilya'da ise Belediye Başkanı Benoit Payan hükümete takviye kolluk kuvveti göndermesi için çağrı yaptı. Payan olayları sert bir dille kınadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise kente takviye ekiplerin geldiğini 80'den fazlası Marsilya'da olmak üzere 270 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AB Liderler Zirvesi'ne katıldığı Brüksel ziyaretini kısa keserek yeni kriz birimi toplantısını yönetmek için ülkesine geri döndü.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, protestolara karşı "ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu" belirtti.

Clamart, Savigny-le-Temple, Compiegne kentlerinin yanı sıra Neuilly-sur-Marne kentinde 3 mahallede de gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Ülkenin en büyük 2. kenti Marsilya'da mağazalar yağmalanırken, jandarmaya bağlı helikopter kent semalarında devriye gezdi.

Öte yandan Nantes kentinde bir süpermarket yağmalandı.

