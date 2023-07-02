Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atan Suriyeli yakalandı. Vatanı olmayan Ata’yı ne bilir

Şanlıurfa'da, Atatürk büstüne çıkarak ayak ayak üstüne atıp fotoğraf çektiren Suriyeli M.E. (13), sosyal medyada büyük tepki topladı.

Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atan Suriyeli yakalandı. Vatanı olmayan Ata’yı ne bilir

Şanlıurfa Valiliği, olayın şüphelisinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "02.07.2023 tarihinde bir haber ajansından ve bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata’ya saygısızlık' başlıklı haber uyarınca aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır. Olayın şüphelisi Suriye uyruklu M.E. (13) güvenlik güçlerimizce yakalanmış olup, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir." denildi.

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