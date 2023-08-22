Fransa’da yaşayan gurbetçi kadın: Evim var, arabam var, rahatım... Türkiye’de olsam bunları yapamazdım

Bir sokak röportajında mikrofon uzatılan kadın Fransa'dan geldiğini belirterek fiyatlara inanamadığını anlattı.

Fransa’da yaşayan gurbetçi kadın: Evim var, arabam var, rahatım... Türkiye’de olsam bunları yapamazdım

Editör: Abdullah Keleş

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına zam haberleri gündemden düşmüyor. Dün motorinde yapılan fiyat indiriminden sonra bugün yeni bir zam haberi geldi. İstanbul Eminönü'nde yapılan bir sokak röportajında akaryakıt zamnları vatandaşa soruldu.

Mikrofon uzatılan bir kadın zamlar ve Türkiye ekonomisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Fransada yaşadığını ve Türkiye'ye geldiğinde koşullara inanamadığını ifade eden kadın şöyle konuştu:

"36'ydı. Şimdi 40,41 olacak. Sağ olsun hükumetimiz. Ben Fransa'dan geliyorum. Yurt dışında oturuyorum. Bir haftadan beri gezdim dolaştım, fiyatları gördüm... Ayakkabı almak istedim; 2 bin TL, 3 bin TL, 4 bin TL. 'Olaman böyle bir şey' dedim kendi kendime. Ben Türkiye'de olsan alamam bu ayakkabıları. Mesela ben Fransa'da alabiliyorum. Çünkü ben orada çalışıyorum, işim var, kendi evim var yaptırdım, araba aldım. Türkiye'de olsam bunları yapamazdım. Niye Türkiye'dekiler bizim gibi yapamıyor. Tabi biz euro ile geldik cebimiz dolu. Yiyoruz, geziyoruz. Ama Türkiye'deki çoğu kişi bunları yapamıyor."

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı Güncel
Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı
Tarımda enflasyon bir yılda üçte bir oranında arttı Ekonomi
Tarımda enflasyon bir yılda üçte bir oranında arttı
Endonezya ve Boeing’ten F-15 anlaşması Dünya
Endonezya ve Boeing’ten F-15 anlaşması
1 kaşığı bile cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Bitkilerin kralı ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
1 kaşığı bile cildi yaşlanmaya karşı koruyor. Bitkilerin kralı ortaya çıktı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hasta yakınlarının döverek yoğun bakımlık ettiği doktor İsviçre’ye gidiyor Güncel
Hasta yakınlarının döverek yoğun bakımlık ettiği doktor İsviçre’ye gidiyor
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor Güncel
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor