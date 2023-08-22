Fransa’da yaşayan gurbetçi kadın: Evim var, arabam var, rahatım... Türkiye’de olsam bunları yapamazdım

Editör: Abdullah Keleş

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına zam haberleri gündemden düşmüyor. Dün motorinde yapılan fiyat indiriminden sonra bugün yeni bir zam haberi geldi. İstanbul Eminönü'nde yapılan bir sokak röportajında akaryakıt zamnları vatandaşa soruldu.

Mikrofon uzatılan bir kadın zamlar ve Türkiye ekonomisi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Fransada yaşadığını ve Türkiye'ye geldiğinde koşullara inanamadığını ifade eden kadın şöyle konuştu:

"36'ydı. Şimdi 40,41 olacak. Sağ olsun hükumetimiz. Ben Fransa'dan geliyorum. Yurt dışında oturuyorum. Bir haftadan beri gezdim dolaştım, fiyatları gördüm... Ayakkabı almak istedim; 2 bin TL, 3 bin TL, 4 bin TL. 'Olaman böyle bir şey' dedim kendi kendime. Ben Türkiye'de olsan alamam bu ayakkabıları. Mesela ben Fransa'da alabiliyorum. Çünkü ben orada çalışıyorum, işim var, kendi evim var yaptırdım, araba aldım. Türkiye'de olsam bunları yapamazdım. Niye Türkiye'dekiler bizim gibi yapamıyor. Tabi biz euro ile geldik cebimiz dolu. Yiyoruz, geziyoruz. Ama Türkiye'deki çoğu kişi bunları yapamıyor."