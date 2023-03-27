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Fransa'daki 'emeklilik reformu' protestoları Louvre Müzesi'ne taşındı

Fransa’da sular durulmuyor. Kültür sektörü çalışanları, tartışmalara neden olan emeklilik reformuna tepki olarak Louvre Müzesi’ni kapatarak eylem başlattı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 11:14
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Fransa'daki 'emeklilik reformu' protestoları Louvre Müzesi'ne taşındı

Fransa'daki 'emeklilik reformu' protestoları Louvre Müzesi'ne taşındı
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AA’nın Fransız basınından aktardığı görüntülerde, Genel İş Sendikası (CGT) bünyesindeki kültür çalışanları, ellerinde sendikanın bayraklarıyla müzenin avlusunda bulunan cam ve metalden oluşturulmuş piramidin önünde toplandı.

Müzenin kapılarının önüne geçerek girişleri kapatan kalabalık, "60 yaşında emeklilik. Çok yaşamak için az çalış", "Geri adım atmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

16 MART’TAN BERİ DEVAM EDİYOR
Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
 

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