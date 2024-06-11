Fransa’daki Versay Sarayı’nda yangın

Yangının sebebi henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, kraliyet konutundaki mermer avlu bölgesinde çıktı. Saraydaki ziyaretçiler önlem olarak tahliye edilirken, yangında yaralanan olmadı ve sarayın değerli koleksiyonları zarar görmedi.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, yangının trajediye dönüşmesini önleyen itfaiye ekiplerine teşekkür etti ve hızlı müdahaleleri için takdirlerini ifade etti. Versay Sarayı İletişim Departmanı da yangınla ilgili bilgi vererek, olayı kamuoyuyla paylaştı.