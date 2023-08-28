Fransa'dan müslüman öğrencilere abaya yasağı

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, devlet okullarında bazı Müslüman öğrencilerin giydiği abaya adı verilen kıyafetin yasaklandığını duyurdu. Bu kararla birlikte yeni eğitim yılının başladığı 4 Eylül’de abaya ile okulda derse girmek yasaklandı.

Bu, Fransa’nın bu yönde aldığı ilk karar değil. Laiklik yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle başörtü 2004 yılında devlet okullarında yasaklandı. Ülkenin devlet televizyonu TF1’e konuşan Eğitim Bakanı Attal abaya yasağını savundu. Attal, “Bir sınıfa adım attığınızda, bir bakışta öğrencilerin hangi dine mensup olduğunu anlayamamalısınız” dedi.

TARTIŞMALAR AYLARDIR SÜRÜYORDU

Yasak kararı öncesi abaya tartışması aylardır sürüyordu. Sağ siyasetçiler çoğunlukla yasağı savunurken, siyasi yelpazenin solunda yer alan bazı politikacılar Müslümanlar kadın ve kız çocukların haklarının çiğnendiği konusunda endişelerini dile getirdi.

Muhalefette yer alan Boyun Eğmeyen Fransa partisinden Clementine Autain, 'kıyafet polisliği' yapıldığı eleştirisini yapıyor ve yasağın 'anayasaya aykırı' olduğunu savunuyor. Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa Müslüman Konseyi (CFCM) de kıyafetlerin tek başlarına dini semboller olmadığı şeklinde bir açıklama yaptı.

Yasağı savunan Attal, laiklik tanımına ilişkin de konuştu ve “Laiklik kişinin kendisini okul aracılığıyla kurtarma özgürlüğüdür” dedi. Attal, abaya için 'laikliğin sığınağı olması gereken okullar üzerinde cumhuriyetin direnişini test eden bir dini dışavurum' ifadesini kullandı.

DİNİ SEMBOLLER YASAKLANMIŞTI

Fransa’da 2010 yılında kamuya açık alanlarda peçe ile dolaşılması da yasaklandı. Devlet okullarında başörtü yanında, Hristiyan semboller ve kipa takılması da yasak.

Ülkede Samuel Paty adlı öğretmen 2020 yılında ifade özgürlüğü ile ilgili bir ders sırasında, Muhammed Peygamber'in karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmüştü. Fransa'da bu cinayet büyük tepki doğurmuş ve ifade özgürlüğünü desteklemek için ülke genelinde yapılan yürüyüşlere on binlerce kişi katılmıştı.

Abaya, genellikle siyah renkli, bol, omuzlardan ayak bileğine kadar uzunlukta, daha çok Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, İran, Mısır gibi ülkelerde giyilen kaftan veya çarşaf benzeri kadın üst giysisidir. (BBC Türkçe)