Dünya ünlü yıldız futbolcu Katar'da yok

Fransa, 2022 Dünya Kupası için geri sayıma devam ederken, Benzema'dan kötü haber geldi.

2022 Dünya Kupası, bugün Katar - Ekvador maçıyla başlayacak. Ekiplerin çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Fransa'nın bugünkü antrenmanında sakatlanan Karim Benzema, idmanı yarıda bırakmıştı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karim Benzema'nın 2022 Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği duyuruldu.

Fransa, 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Danimarka, Tunus ve Avustralya ile birlikte yer alıyor. Horozlar, turnuvadaki ilk maçını 22 Kasım'da Avustralya ile oynayacak.



