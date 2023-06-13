Fransa turistlerin yoğun uğradığı yerdeki göçmenlerin bölgeyi terk etmesini emretti

Lille İdari Mahkemesi, 13 Haziran Salı günü, Loon-Plage'deki (Kuzey) geniş bir geçit alanına yerleştirilmiş yüzlerce göçmene, yolcuların kamu hizmetine açılmasına izin vermek için burayı boşaltma emri verdi.

Bu bölgeye yerleşen tüm göçmenlere " vakit kaybetmeden binayı boşaltmaları ve mülklerini boşaltmaları " talimatı verildiği belirtildi.

İdare mahkemesi, ''Kullanıcıların hak veya mülkiyet hakkı olmaksızın binada tutulması, bu kabul alanının oluşturduğu kamuya ait teçhizatın bu kullanıcılar tarafından normal şekilde kullanılmasını engelleyecektir'' yorumunda bulunuldu.

Bu topraklara yerleşen en az 300 göçmenden dördü sınır dışı edilme talebine itiraz etti. Avukatları ise, duruşmada, sürgüne gönderilen bu insanların bu topraklara yerleşmeden önce " son aylarda birçok zorunlu yerinden edilme " yaşadıklarına dikkat çekti.