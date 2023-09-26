Fransız gezgin Tekirdağ’da maden sahasında bulundu. 3 gündür mahsur kaldığı anlaşıldı

Tekirdağ’da domuz avına çıkan avcılar maden sahasına düşüp 3 gündür mahsur kalan Fransız bir gezgini kurtardı.

Fransız gezgin Tekirdağ’da maden sahasında bulundu. 3 gündür mahsur kaldığı anlaşıldı

Tekirdağ Çorlu’da domuz avına çıkan avcıların fark ettiği, maden sahasında yaklaşık 3 gündür mahsur kalan Fransız gezgin, itfaiye tarafından bitkin vaziyette sağ kurtarıldı. Yaşadıklarını anlatan avcı Destegül, “Kedi sesi diye gittik, sonra birinin şişe salladığını görünce yardımına koştuk” dedi.

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Yenice kırsalında domuz avına çıkan Hüseyin Destegül ve arkadaşı Erdi Toprak, maden sahasından sesler duydu. Kedi sesleri geldiğini zannettikleri yere doğru yaklaşan avcılar, çukurdan bir el uzatıldığını gördü. Maden sahası içinde bir vatandaşın mahsur kaldığını fark eden avcılar, jandarma, itfaiye ve sağlık birimini arayarak yardım talebinde bulundu.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 gündür düştüğü yerde mahsur kalan Fransız gezgin Marie Laure’yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kurtardı. Bitkin durumdaki 61 yaşındaki Fransız kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Öte yandan, yaşadıklarını anlatan avcı Hüseyin Destegül, “Avlanmak için yer bakıyorduk. Arazide yürürken çukur bir yer gördük. Merak ettim, arkadaşa dedim gel bakalım ne var burada su mu var diye. Sanki bir kedi sesi duydum ama çok acayip ince bir sesti.

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Daha sonra oraya doğru bağırdık birinin pet şişe salladığını fark ettik. Durumu net görebilmek için uçurumun diğer ucuna geçince başında baret olan bir kişinin bitkin halde yerde yattığını gördük. Ardından hemen ekiplere haber verdik. Çok zor bir yerdeydi, bizim için de tesadüf oldu. Umarım sağlığına ve ailesine kavuşur” diye konuştu.

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