Kaymaklı Kayısı Dolması nasıl yapılır?

Malatya’nın kendisi gibi yemekleri de bulunmaz bir lezzet.

Malatya’nın kayısısı yemekleri olduğu gibi tatlıları da damakları şenlendiriyor.

Malatya deyince akla ilk gelen kayısı, tatlıları da lezzetlendiriyor.

Şimdi vereceğimiz kaymaklı kayısı tatlısını yemeklerinizin üzerine yiyeceğiniz hafif kıvamda ağız sulandıran bir kıvamda.

Ayrıca yapımı da oldukça kolay…

Kaymaklı Kayısı Dolması Tarifi İçin Malzemeler

20 adet kuru kayısı ( büyük boy )

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

4 yemek kaşığı kaymak ( taze olmasına dikkat edin)

Kayısıların içi için kayısı çekirdeği, badem, ceviz ( hangisini arzu ederseniz)

Kayısıları 1-2 saat kadar oda ısısındaki suda bekletin.

1-2 saat sonra 1 su bardağı toz şeker ile 2 su bardağı suyu ocakta kaynadığı andan itibaren 3-4 dakika bir arada kaynatın.

Suda bekleyen kayısıları süzüp kaynayan şerbete ilave edin.

Kayısıları orta ısılı ateşte kıvam alana şerbet tencerenin ortasına toplanmış kocaman baloncuklar çıkarana kadar 25-30 dakika kadar kayısıları pişirin.

Ocağın altını söndürüp kayısıları piştiği tencerede soğumaya bırakın. Onlar soğurken (kayısının içinde badem kullanacaklar) bademleri ocakta sıcak su içinde kaynatıp haşladıktan sonra bademleri hemen soğuk suya atıp kabuklarını soyun.

Soğuyan kayısıları şerbetten çıkartıp kayısıların uçlarını sivri bir bıçakla delik açın kayısıları yırtmadan parmaklarınızla içlerini genişletin genişleyen kayısıların içlerine birer adet soyulmuş badem ya da bolca ceviz ekleyin.

Bademi,cevizi koyduktan sonra her bir kayısının içine dolu dolu 1 çay kaşığı kaymak ilave edin.

Kayısıların ağız kısımlarını isteyenler çekilmiş Antep fıstığına yada ceviz içine bandırın.

Hazır olan kayısıları servis tabağına alıp üstlerine biraz şerbet gezdirin ve kayısıları iyice soğutup dinlendirip öyle sunum yapın