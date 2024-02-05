Kaygana nasıl yapılır? Kaygana tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Kaygana nasıl yapılır? Kaygana tarifi için malzemeler neler?
Sevilen kahvaltı tariflerinden olan kaygana tarifi içeriğinde yumurta, süt ve un birleşimiyle pratik ve lezzetli bir lezzet sunuyor. Peki, kaygana nasıl yapılır? Kaygana tarifi için malzemeler neler?

Kahvaltıda az malzemeyle pratik bir tarif arayanlar kaygana tarifini araştırıyor. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz pratik kaygana tarifini sizler için derledik. Peki, kaygana nasıl yapılır? Kaygana tarifi için malzemeler neler?

KAYGANA TARİFİ MALZEMELERİ

- 2 adet yumurta

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı un

- Yarım çay bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

- Yarım çay kaşığı tuz

- İsteğe bağlı olarak peynir, sucuk, domates, biber gibi ek malzemeler

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KAYGANA NASIL YAPILIR?

Derin bir karıştırma kabında yumurtaları çırpın. Üzerine sütü ekleyin ve çırpın. Unu yavaşça ekleyerek topak kalmayacak şekilde karıştırın.

Karışıma tuz ve isteğe bağlı olarak eklemek istediğiniz diğer malzemeleri ekleyin (rendelenmiş peynir, doğranmış sucuk, domates, biber vb.).

Tavaya sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı dökün ve orta ateşte ısıtın. Hazırladığınız karışımdan kepçe yardımıyla tavaya dökün ve altı hafifçe kızarıncaya kadar pişirin. Altını kızarttıktan sonra spatula yardımıyla çevirerek diğer tarafını da pişirin.

Pişen kayganaları servis tabağına alın.

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