Bu sezon Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Fred için ayrılık haberleri çıkmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncu ülkesine dönebilir.

FRED BREZİLYA TAKIMLARININ GÜNDEMİNDE

Brezilya basınında yer alan haberlere göre;Brezilya'dan bazı kulüpler Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Fred'i kadrosuna katmak istiyor. Ancak yıldız futbolcunun yüksek maaşı, transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Fred'e ülkesinden kanca! - Resim : 2

FENERBAHÇE AYRILIĞA SICAK

Fenerbahçe Yönetimi'nin genel maaş yükünü azaltmak adına Fred'in ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

