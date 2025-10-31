Bu sezon Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Fred için ayrılık haberleri çıkmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncu ülkesine dönebilir.

FRED BREZİLYA TAKIMLARININ GÜNDEMİNDE

Brezilya basınında yer alan haberlere göre;Brezilya'dan bazı kulüpler Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Fred'i kadrosuna katmak istiyor. Ancak yıldız futbolcunun yüksek maaşı, transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

FENERBAHÇE AYRILIĞA SICAK

Fenerbahçe Yönetimi'nin genel maaş yükünü azaltmak adına Fred'in ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.