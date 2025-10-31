Galatasaray'ın geçen sezonun ara transfer döneminde Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Eren Elmalı'nın maaşı takım arkadaşlarının gerisinde kalmıştı.. İç transferde Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a yapılan zamların ardından Eren Elmalı için de harekete geçildi.

GALATASARAY'DAN EREN ELMALI'YA YÜZDE 100 ZAM!

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray şu anda 45 milyon lira kazanan Eren Elmalı'ya yüzde 100'e yakın oranda dev bir zam yapacak. Böylece 25 yaşındaki futbolcunun maaşı takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye çıkacak.

Bu sezona da iyi başlayan Eren Elmalı sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıktı ve 3 kez ağları havalandırmayı başardı. 2028'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.