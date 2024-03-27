Frengiye faydalı ot ortaya çıktı

Hatice Özen
Frengiye faydalı ot ortaya çıktı
Ölümcül sonuçları olduğu bilinen frengiye faydalıdı ot olarak tarla sarmaşıkları ortaya çıktı.

Doğa, şifa veren birçok bitkiyi gizler ve bu bitkiler arasında, özellikle efelik otu dikkat çeker.

Frengi gibi ölümcül hastalıkların tedavisinde kullanılan tarla sarmaşıkları, bilinen bir çaredir.

Peki, tarla sarmaşıkları nedir?

Anadolu ve Suriye’de bulunan Çitsarmaşığıgiller ailesine ait, sarılarak büyüyen, yerde sürünen ve süt içeren çok yıllık bir bitki türüdür. İnce ve tüysüz bir gövdeye sahiptir. Çiçekleri beyaz ve sarımsı bir renge bürünür.

Dört tohumlu ve iki gözlü meyveleri vardır. Uzun ve kalın kökleri, nişasta, tanen, müsilaj ve “skammonin” içerir. Ancak, evde ilaç yapımında kullanılması önerilmez.

Faydaları:

Kalın bağırsak üzerinde tahriş edici etkisi olan bir müshil olarak bilinir ve frengi tedavisinde etkilidir.

Frengi, ne demektir?

Frengi ya da bilinen diğer adıyla sifiliz, treponema pallidum bakterisinin neden olduğu ve çoğunlukla cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır.

Frengi belirtileri nelerdir?

Vajina, anüs ve penis çevresinde beyaz veya gri siğil benzeri döküntüler

Ağız içinde ağrısız yaralar ve beyaz lekeler

Avuç içi ve ayak tabanlarında kaşıntısız döküntüler

Lenf düğümlerinde şişme ve genişleme

Yüksek ateş

Baş ağrısı

Yorgunluk

Boğaz ağrısı

Kas ağrısı

Kilo kaybı

İlgili Haberler
Mucize otun inanılmaz 9 faydası ortaya çıktı
Keçikulağı otunun bilinmeyen 6 faydası ortaya çıktı
Arapsaçı otunun bilinmeyen 7 mucize faydası ortaya çıktı
Bronşit ve kuru öksürüğe iyi geliyor. İşte mucize otun faydaları
Son Haberler
Ev İlaçlarken Nelere Dikkat Edilmeli? Gündem
Ev İlaçlarken Nelere Dikkat Edilmeli?
Yürürlüğe girdi bunu yapanın aracına el konulacak Ekonomi
Yürürlüğe girdi bunu yapanın aracına el konulacak
Hasan Can Kaya lüks arabası ile iş arkadaşlarını otobüs durağına bıraktı Magazin
Hasan Can Kaya lüks arabası ile iş arkadaşlarını otobüs durağına bıraktı
Altın güne nasıl başladı? Ekonomi
Altın güne nasıl başladı?
Bursa'da deprem Yerel Haberler
Bursa'da deprem
PKK'lı hainlerden Türk Başkonsolosluğuna alçak saldırı Gündem
PKK'lı hainlerden Türk Başkonsolosluğuna alçak saldırı
Kalp hastalıklarına faydalıdır. Ateş düşürüyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Kalp hastalıklarına faydalıdır. Ateş düşürüyor. İşte o ot