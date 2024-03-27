Frengiye faydalı ot ortaya çıktı

Doğa, şifa veren birçok bitkiyi gizler ve bu bitkiler arasında, özellikle efelik otu dikkat çeker.

Frengi gibi ölümcül hastalıkların tedavisinde kullanılan tarla sarmaşıkları, bilinen bir çaredir.

Peki, tarla sarmaşıkları nedir?

Anadolu ve Suriye’de bulunan Çitsarmaşığıgiller ailesine ait, sarılarak büyüyen, yerde sürünen ve süt içeren çok yıllık bir bitki türüdür. İnce ve tüysüz bir gövdeye sahiptir. Çiçekleri beyaz ve sarımsı bir renge bürünür.

Dört tohumlu ve iki gözlü meyveleri vardır. Uzun ve kalın kökleri, nişasta, tanen, müsilaj ve “skammonin” içerir. Ancak, evde ilaç yapımında kullanılması önerilmez.

Faydaları:

Kalın bağırsak üzerinde tahriş edici etkisi olan bir müshil olarak bilinir ve frengi tedavisinde etkilidir.

Frengi, ne demektir?

Frengi ya da bilinen diğer adıyla sifiliz, treponema pallidum bakterisinin neden olduğu ve çoğunlukla cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır.

Frengi belirtileri nelerdir?

Vajina, anüs ve penis çevresinde beyaz veya gri siğil benzeri döküntüler

Ağız içinde ağrısız yaralar ve beyaz lekeler

Avuç içi ve ayak tabanlarında kaşıntısız döküntüler

Lenf düğümlerinde şişme ve genişleme

Yüksek ateş

Baş ağrısı

Yorgunluk

Boğaz ağrısı

Kas ağrısı

Kilo kaybı