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Kum yüklü tır mezarlığa girdi

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde freni patlayan kumlu yüklü tır müstakil eve ve otomobile çarptıktan sonra yan yatarak mezarlığa girdi. Kaza anını anlatan ev sahibi, “Deprem oluyor zannettik” dedi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 18:27
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Freni boşalan tır dehşet saçtı

Kum yüklü tır mezarlığa girdi
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(İHA)- Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Mahalle Erenler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu M.K. yönetimindeki kum yüklü İran plakalı tır freninin patlaması sonucu, önce yol kenarında bulunan müstakil eve ardından da yolda seyir halinde olan A.N.Ö. yönetimindeki 38 AGA 445 plakalı araca çarptı. Ardından yan yatan tır, mezarlığa girerek, durabildi. 

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan tır sürücüsü ile otomobilde bulunan M.Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. 

Kaza anını anlatan ev sahibi, “Biz içeride yemek yiyorduk. O anda bir gümleme meydana geldi. Burası deprem bölgesi olduğu için biz de deprem oldu zannettik. Sonra dışarı çıktık baktık ki tırın çarptığı araba orada duruyor. Tır mezarlığa girmiş. Hemen tırın yanına gittik. Buradaki arkadaşlara yardımcı olduk. Kaza o şekilde gerçekleşti” dedi. Öte yandan tırın yan yatarak girdiği mezarlıkta bulunan mezarlarında taşlarının kırıldığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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