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Yarışan lüks otomobillerin kaza anı kameraya yansıdı

Ankara’da birbirleriyle yarışan otomobil sürücülerinin neden olduğu kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 23:19
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Yarışan lüks otomobillerin kaza anı kameraya yansıdı

Yarışan lüks otomobillerin kaza anı kameraya yansıdı
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DHA’nın haberine göre; Kaza, geçen 24 Şubat günü 01.00 sıralarında, Ankara'da çevre yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri bilinmeyen üç lüks otomobilin birbiriyle yarıştığı anlar, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; trafiği tehlikeye sokarak yarışan lüks otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yarıştığı başka bir lüks otomobile arkadan çarptı.

Her iki otomobilin de büyük hasar gördüğü kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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