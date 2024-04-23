Freni patlayan otobüs terminale daldı

İzmir'deki kaza Şehirlerarası Otobüs terminalinde yaşandı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, ESADAŞ firmasına ait bir yolcu otobüsü, perona yanaştığı esnada freninin boşalınca olanlar oldu. Hızını alamayan otobüs, yolcu bekleme alanındaki kapıya çarptı, içeri girdi. Olayda kazada ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Otobüsün içinde yolcu bulunmuyordu ve çarpma sonucunda sadece maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.