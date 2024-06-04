Frenle gazın yerini karıştıran sürücü aracıyla dükkana daldı

Kaynak: İHA
Frenle gazın yerini karıştıran sürücü aracıyla dükkana daldı

Kartal'da yaşanan trafik kazasında, sürücü gaz ile freni karıştırarak otomobiliyle dükkana daldı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücü gaz ile freni karıştırarak otomobiliyle bir dükkana daldı. Kazada, dükkanda maddi hasar meydana gelirken, neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, 17.30 sıralarında Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. 34 GP 3239 plakalı otomobil sürücüsü, kavşağı dönerken gaz ile fren pedallarını karıştırarak yolun kenarındaki dükkana çarptı. Dükkan sahibi Haki Deri, yaşlı bir hanımefendinin fren yerine gaza basması sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti.

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