İstanbul Müzik Festivali'nde sahneye çıkan kedi görenleri güldürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Müzik Festivali'nde sahneye çıkan kedi görenleri güldürdü

İstanbul Müzik Festivali'nde müzisyenler performanslarına devam ederken sahneye çıkan bir kedi, uçtan uca yürüyerek görenleri güldürdü. Minik misafirin rahatlığı, izleyiciler arasında keyifli anlar yaşattı.

Bu yıl 52'ncisi düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nde sahneye çıkan minik bir misafir, izleyicilere neşeli anlar yaşattı. Müzisyenler performanslarına devam ederken sahneye çıkan kedi, sakin adımlarla sahnenin bir ucundan diğer ucuna yürüyerek herkesi şaşırttı.

Sahneye çıkan kedinin rahatlığı ve kararlı adımları, etraftakilerin sevimli bulduğu bir görüntü oluşturdu. İstanbul Müzik Festivali'nde yaşanan bu komik olay, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatırken, kedi severlerin de yüreklerini ısıttı.

Son Haberler
Kedi sahipleri dikkat! İşte kedinizin hoşlanmadığı 6 durum Yaşam
Kedi sahipleri dikkat! İşte kedinizin hoşlanmadığı 6 durum
Rıza Çalımbay imzayı atıyor. Taraftarlar şaştı kaldı Spor
Rıza Çalımbay imzayı atıyor. Taraftarlar şaştı kaldı
Fiyatları gören vazgeçiyor! Kurban Bayramı'nda uçak biletleri dudak uçuklattı Ekonomi
Fiyatları gören vazgeçiyor! Kurban Bayramı'nda uçak biletleri dudak uçuklattı
Azerbaycan ve Eskişehirli öğrenciler arasında mektup dostluğu Video
Azerbaycan ve Eskişehirli öğrenciler arasında mektup dostluğu
Elde kalan karpuzları trafikte sağa sola atarak ilerlediler Video
Elde kalan karpuzları trafikte sağa sola atarak ilerlediler
Red Bull'da Sergio Perez kararı Spor
Red Bull'da Sergio Perez kararı