İstanbul Müzik Festivali'nde sahneye çıkan kedi görenleri güldürdü

Bu yıl 52'ncisi düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nde sahneye çıkan minik bir misafir, izleyicilere neşeli anlar yaşattı. Müzisyenler performanslarına devam ederken sahneye çıkan kedi, sakin adımlarla sahnenin bir ucundan diğer ucuna yürüyerek herkesi şaşırttı.

Sahneye çıkan kedinin rahatlığı ve kararlı adımları, etraftakilerin sevimli bulduğu bir görüntü oluşturdu. İstanbul Müzik Festivali'nde yaşanan bu komik olay, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatırken, kedi severlerin de yüreklerini ısıttı.