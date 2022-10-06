Yokuş aşağı freni boşalan araç istinat duvarından düştü

Sinop’ta yokuşta frenleri boşalan otomobil bir apartmanın istinat duvarından düştü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Aşiyan 3 numaralı sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.Ö.'nün kullandığı 57 AB 022 plakalı otomobil, yokuş aşağı seyir ettiği sırada aracın frenleri boşaldı. Sürücü önce yolun sağ kısmındaki apartman duvarına çarptı, ardından yokuşun altındaki bir apartmanın yaklaşık 2 metre yüksekliği bulunan istinat duvarından aşağı düştü. Yaşanan kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken araçta bulunan 1,5 yaşındaki bebek kontrol amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aynı yerde daha önce çok sayıda kaza yaşandığını belirten apartman sakini Mustafa Şahin, yokuşun çok tehlikeli olduğunu ve yetkililerden yokuşa hız kesici bariyer yerleştirmeleri talebinde bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)