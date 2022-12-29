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FSM'de meydana gelen korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde dört aracın karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:30
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FSM'de meydana gelen korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

FSM'de meydana gelen korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki kaza 27 Aralık'ta gece saatlerinde Edirne istikametinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Lastiği patlayan otomobil köprü üzerinde durmuş, arkadan gelen başka bir otomobil ise duran otomobile vurduktan sonra korkulukları aşarak yanmaya başlamıştı.

4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralanmış, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmış, kazanın ardından Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde yolun 2 şeridi trafiğe kapatılmıştı. Kaza yapan otomobiller kullanılmaz hale gelirken, kaza nedeniyle oluşan trafik araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılması ile birlikte tekrardan normale dönmüştü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun kenarında duran bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil vuruyor. Ardından savrulan araç korkulukların diğer tarafına geçtikten sonra alev alıyor. 4 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş yönüne duruyor.

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