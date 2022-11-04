AKP’li belediyenin taşıdığı 150 yıllık caminin son hali ortaya çıktı: Batakhane ve fuhuş yuvası haline geldi

Gelecek Partisi Ordu Kurucu İl Başkanı Ali Safa Aydın, Gürgentepe ilçesinde ormanlık alana taşınan tarihi Çivisiz Cami'nin son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Caminin atıl durumda olduğunu söyleyerek, "Ne yazık ki batakhane ve fuhuş yuvası haline gelmiştir" ifadesini kullanan Aydın, "İlçemizde 150 yıllık tarihi Çivisiz Cami 3 yıl önce AKP’li belediye tarafından sökülerek boş atıl bir araziye taşınmış ve ne yazık ki batakhane ve fuhuş yuvası haline gelmiştir. Gelinen nokta da AKP Belediyeciliği budur, Yaparsa AKP Yapar" dedi.

Konuyla ilgili T24'ten Duygu Köseoğlu’na konuşan Gelecek Partisi İl Teşkilat Başkanı Mehmet Çelik, cami ile ilgili iddiaları anlattı.

Gürgentepe ilçesi Bahtiyarlar Mahallesi'nden sökülerek ilçe merkezine yakın bir ormanlık alana taşınan tarihi Çivisiz Cami ile ilgili bilgi veren Mehmet Çelik, İl Kurucu Başkanı avukat Ali Safa Aydın'ın paylaştığı görüntüyü kendisinin çektiğini belirtti.

"YALNIZ TAŞINAN YERİN MERKEZLE HİÇBİR ALAKASI YOK"

Çivisiz Cami’nin tarihi bir yapı olduğunu aktaran Mehmet Çelik, “Cami taşınmadan önce Gürgentepe Bahtiyarlar Mahallesi’nde bir mezarlığın içindeydi. 3 yıl önce o dönemin mahalle muhtarı ve belediye başkanının ortak kararı ile turizm amaçlı bulunduğu yerden söküldü. Gürgentepe ilçesinin merkezine yakın bir yere taşıma kararı alındı. Yalnız taşınan yerin merkezle hiçbir alakası yok. Merkeze yakın bir yer ama gürgen ormanının ortasında bir yer; merkezden uzak, atıl bir alan" diye konuştu.

"Mahalleli caminin taşındıktan sonra atıl durumda kaldığını, alkol kullanıldığını ve kötü amaçlarla kullanıldığını, zaman zaman dile getiriyordu" ifadelerini kullanan Çelik, "Biz de dün Gelecek Partisi Ordu İl Kurucu Başkanımın Ali Safa Aydın ve beraberimizdeki heyetle başka bir konu için bölgeyi ziyaret ettik. O sırada Gürgentepe ilçe başkanımız bu camiden bahsetti ve camiyi yerinde görmeye gittik" dedi.

"TAŞINAN CAMİYE ELEKTRİK VE SU TESİSATI BİLE YAPILMIŞ"

Çektiği görüntüler hakkında bilgi veren Çelik şöyle devam etti:

"Caminin önünde ve içinde alkol şişeleri, ateş yakılmış alanlar biz çekmeye utandık ama kullanılmış prezervatifler gördük. Yaşam alanından uzakta olduğu için orası evsizler ve başka kişiler tarafından farklı açılardan kullanılıyor. İnsanların oraya ulaşımı zaten imkansız. Biz yürüme indik ama orda yapılmış olan yol kullanıma elverişli değil. Taşınan yer merkeze yakın olsa belki bu duruma düşmeyecek. Bir de cami oraya taşındığında caminin aslı da bozulmuş. Görüntülerde keresteler, paletler çakılmış ve birbirine tutturulmuş hali görülüyor. Bozulduğu gibi sahip de çıkılmamış. Camiyi taşıdıkları için oraya elektrik ve su çekilmiş. Çektiğim görüntülerde elektrik sayacının olduğu görülüyor."

"Görüntülerde ne görüyorsanız hepsini dün biz çıplak gözle gördük" diyen Çelik, "Belediye bu görüntüden sonra caminin içini, dışını temizlese de caminin 1-2 metre etrafını gezdiğiniz zaman ormanlık alan daha dehşet bir durumda" sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Camiyle ilgili herhangi bir restorasyon projesinin olup olmadığını bilmediğini aktaran Çelik, caminin taşınmasına ilişkin de şu bilgileri aktardı:

“Bu cami turizm amaçlı 3 yıl önce yerinden sökülüyor ve olduğu gibi şu anki ormanlık alana taşınıyor. Turizm amaçlı halka açılacağı söyleniyor ama taşındığı yerin turizmle uygun bir yer olmadığı açık. O zaman bir kararla bu taşınıyor. Bunun hakkında bir proje planlanmış Bunun için bir proje var mı, yok mu? Onu da bilemiyoruz. Çünkü o dönemin muhtarı ve belediye başkanının kararı ile taşındığını biliyoruz.

"CAMİYİ TAŞINDIĞI YERDE KİMSENİN GEZİP GÖRME ŞANSI YOK"

Bu caminin taşınmadan önceki asıl yeri olan Bahtiyarlar Mahallesi’nde insanların bayramlarını, kurbanlarını, cumalarını çevre köylerden toplanıp içinde zamanında namaz kıldığı bir cami. Cami asıl yerindeyken hiç dokusu bozulmuyor ama sonradan Gürgentepe merkeze taşıma kararıyla merkezin dışında ormanın içine götürüyorlar. Camiyi taşındığı yerde kimsenin gezip görme şansı yok.

Atıl durumdaki tarihi cami için Çelik, "Burada bir yara var, tarih var, bir inanç sömürüsü var, inanca saygısızlık var. Bunu ormanın içine koyacağına, şehrin merkezine yakın bir yere koysaydı ve insanlar bunun varlığını bilseydi, bunun etrafında bu gibi şeyler olmazdı" diyerek yetkililerin harekete geçmesini istedi.