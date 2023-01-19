Funda Arar konserde itiraf etti! “İçimde bir stand-up'çı var”

Şarkıcı Funda Arar kendi şarkılarının yeni versiyonları ve arabesk, rock, alaturka, birlikte söylemekten keyif aldığımız şarkılardan oluşan repertuarı ile ilk kez Zorlu sahnesine çıktı. Salonu performansı ile büyüleyen Funda Arar, bir yandan seyirciler ile kahkahalar içinde sohbet etti.

"Aslında benim içimde bir stand-up'çı var. Anlatmayı, birlikte gülmeyi seviyorum. Bu konserlerde de hem çok sevdiğimiz şarkıları birlikte söyleyelim hem de eğlenelim istiyorum. Çok heyecanlandım ama sizinle gülünce hepsi geçti." diyen sanatçı 2,5 saat süren konserinde hem şarkılarını söyledi hem de interaktif bir şova imza attı.

Sahnede Songül Sarpbaş tasarımı iki ayrı kostüm giyen Arar, güzelliğiyle de dikkat çekti.

Funda Arar "Birlikte Söyleyelim Mi?" konserlerine Bursa, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmir ile devam edecek.