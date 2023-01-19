19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Funda Arar konserde itiraf etti! “İçimde bir stand-up'çı var”

Funda Arar konserde itiraf etti! “İçimde bir stand-up'çı var”

Funda Arar, Bayhan Müzik organizasyonuyla rengarenk ve yepyeni bir konser serisine başladı. Sanatçı konserlerin ilki için geçtiğimiz akşam Zorlu PSM Turkcell sahnesindeydi. Arar açıklamalarıyla dikkat çekti. 

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:46
Takip Et

Funda Arar: İçimde bir stand-up'çı var

Funda Arar konserde itiraf etti! “İçimde bir stand-up'çı var”
+
Aa
-

Şarkıcı Funda Arar kendi şarkılarının yeni versiyonları ve arabesk, rock, alaturka, birlikte söylemekten keyif aldığımız şarkılardan oluşan repertuarı ile ilk kez Zorlu sahnesine çıktı. Salonu performansı ile büyüleyen Funda Arar, bir yandan seyirciler ile kahkahalar içinde sohbet etti.  

"Aslında benim içimde bir stand-up'çı var. Anlatmayı, birlikte gülmeyi seviyorum. Bu konserlerde de hem çok sevdiğimiz şarkıları birlikte söyleyelim hem de eğlenelim istiyorum. Çok heyecanlandım ama sizinle gülünce hepsi geçti." diyen sanatçı 2,5 saat süren konserinde hem şarkılarını söyledi hem de interaktif bir şova imza attı. 

Sahnede Songül Sarpbaş tasarımı iki ayrı kostüm giyen Arar, güzelliğiyle de dikkat çekti. 

Funda Arar "Birlikte Söyleyelim Mi?" konserlerine Bursa, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İzmir ile devam edecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
4
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
5
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
6
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿AKP'li eski başkanın 19 yaşındaki oğlu kalp krizine yenildi
﻿AKP'li eski başkanın 19 yaşındaki oğlu kalp krizine yenildi
﻿AKP'li eski başkanın 19 yaşındaki oğlu kalp krizine yenildi
﻿Polis kaçırılan çocuğu kameradan buldu
﻿Polis kaçırılan çocuğu kameradan buldu
﻿Polis kaçırılan çocuğu kameradan buldu
﻿Başörtüsü teklifi görüşmeleri başladı
﻿Başörtüsü teklifi görüşmeleri başladı
﻿Başörtüsü teklifi görüşmeleri başladı
﻿Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak
﻿Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak
﻿Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.