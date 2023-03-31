Samsunspor'un Futbol Kahramanları Anıtı şampiyonluk kupasını bekliyor

Futbolculuk dönemlerinden sonra ‘’Kırmızı Anka Kuşları’’ Liverpool’un başında, 15 yıl gibi uzun bir süre teknik adamlık yapan İskoç Bill Shankly, 1981 yılında 68 yaşında iken İngiltere’de hayatını kaybetmeden önce, sarf ettiği önemli cümlelerden biri şuydu: ‘’Futbol ölüm-kalım meselesi değildir, daha da önemlisidir.’’

Evet futbol ölüm kalım meselesi değil tabi ama 1989’un soğuk bir ocak ayı günü, Malatyaspor deplasmanı için kendi otobüsüyle yola çıkan Samsunspor kafilesi; yeni çıktığı yolculuğun sabah saatlerinde, ilçesi Havza civarlarında bir kamyon ile çarpışıp uçuruma yuvarlanınca, futbolun bazen ölümlere de sebep olduğunu bir başka açıdan bir kez daha öğrendik.

O Kaza anında, benimde aynı mahalleden, aynı okuldan, Trabzon Futbol Süper Amatör Küme’den arkadaşım olan Emin Kar, otobüsün içinde koridorda ayaktaydı. Kaza anında savrulunca yaralı olarak kurtuldu ama felç kalmış ve de geçen yıl vefat edene kadar tekerlekli sandalyede hayatını sürdürmüş, Samsunspor Kulübü Başkanlığı’nı da, zor zamanlarda elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmıştı.

Söz konusu o futbolun kara günündeki kazada; Samsunspor’un Teknik Direktörü Nuri Asan, Kasap lakaplı yüreği güzel insan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, otobüsün kaptanı Asım Özkan hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralananlardan biri olan yabancı oyuncusu, karşı karşıya bir kez karşılıklı oynadığım Bosnalı kaliteli bir orta saha olan Zoran Tomic, ağır yaralandığı kazanın ardından 6 ay komada kaldıktan sonra memleketi Yugoslavya’ya getirilmek üzereyken, İstanbul’da vefat etmişti.

O günlerde; şimdi ki Süper Lig olan 1. Lig’de en iyi dönemlerini yaşayan, fırtına gibi esen Samsunspor, kazadan sonrada Kırmızı-Beyaz olan renklerine üçüncü bir renk olarak ‘’Siyah’’ı da eklemişti.

O yıllarda oynadığı futbolla içeride ve dışarıda 4 büyüklere adeta kök söktüren Samsunspor, kaç sezondur o dönmedeki havasını yakalamaya çalışmış ama bunda tam anlamıyla muaffak olamamış, o havayı yeniden yakalayamamıştı.

ŞARKI YARIM KALMIŞTI

Haliyle güzel başlayan ve ilerleyen kısa bir zaman sonrada tanışabilecekleri bir şampiyonluk şarkıları yarım kalmıştı.

…Ve yıllar sonra; acı hatıralarını Samsun eski 19 Mayıs Stadyumu’nda bırakarak o defteri kapatan, kırmızı, beyaz, siyahlı, şirinler, bu sefer o şansı içinde bulunduğumuz sezon Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda geri yakalayarak, TFF 1.Lig’inde son viraja girmeden liderlik koltuğuna oturdu.

Yıllar sonra ilk kez yeni Stadyumu’nda şampiyonlukla 11 yıl sonra yeniden tanışan Trabzonspor gibi, Samsunspor’da aynı şekilde 11 yıl sonra yeni stadyumunda ilk kez şampiyonlukla tanışacak.

İyi işler yapan, güzel insan, başkanları Yüksel Yıldırım verdiği sözleri tutunca, oyuncular Hüseyin Eroğlu ile inanarak o çizgiyi yakalayınca, inanç, hırs, azim ve direnç birleşince zirveye çıktılar.

En yakın rakipleri Eyüpspor’un, ardı ardına mağlubiyetlerine ve dereyi geçerken teknik adam değiştirme hatalarını da ekleyince, sanırım lig 2’nciliği için en şanslı adayın artık diğer Karadeniz ekibi Ç.Rizespor olacağını sanıyorum.

58 yaşındaki kulübün ipi göğüslemesine 8 hafta kala, adım adım hedefe doğru yaklaştığını görüyoruz. Aldıkları 19 galibiyet 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile görülüyor ki yıllar sonra, 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi için ayak bastığı topraklarda, yarım kalan şarkı tamamlanacak.

Lider takımın camiası; geçtiğimiz ocak ayında kaybettiklerini 34 yıl sonra Samsun’da mezar başlarında yeniden anarken, Muzaffer’i Zonguldak’ta, Mete’yi KKTC’nde, Tomic’i Sırbistan’daki mezarlarının başında andı. Tabi ki, efsane oyuncusu Emin Kar’ı da unutmadı.

Ligde yenilen 20 gole karşılık, atılan 53 gol ve 60 puanla zirvede kalmak istiyorsanız, öncelikle unutulmamalı ki, koskoca nüfusa sahip Samsun’da sıra artık taraftarlarda, bilsinler ki zirvede rüzgarlar çok sert eser. Bundan sonra özellikle evinde oynayacakları maçlarda, 34 bin kapasiteli stadyumlarında boş koltuk bırakmaları, onların ayıbı olur artık. İstediğiniz yıllar sonra gelecek şampiyonluksa o geliyor. Takım kadrosunun ön ve arka plandakilerin hepsi görevini yaptı. Siz de stadyumunuzda tam ful çekerek, ortamı düğün yerine çevirerek yapmanız gerekeni yapın.

O kazada kaybettikleri aynı formayı taşıyanlar adına, yeni stadyumlarının önüne dikilen ‘’Futbol Kahramanları Anıtı‘’ bilin ki, başkanları, teknik adamları ve oyuncuları, kaptan Osman Çelik’in elinde TFF 1.Ligi şampiyonluk kupasını bekliyor.

O zaman yarım kalan şarkınız için, futbol kahramanlarınız adına; Yelkenler Foraaa!