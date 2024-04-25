Futbolcular 'Memlekete gidiyoruz' diyerek Elazığ maçına çıkmayacak

Kaynak: AA
Futbolcular 'Memlekete gidiyoruz' diyerek Elazığ maçına çıkmayacak
TFF 3. Lig 2. Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Amber Çay Eynesil Belediyespor'da kulüp başkanı Ergin Göleli, sezonun son haftasındaki Çimentaş Elazığspor maçına çıkmama kararı aldıklarını açıkladı.

Göleli, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan Silifke Belediyespor maçından sonra ligden düşmelerinin kesinleştiğini hatırlattı.

Yönetim kurulu olarak maddi ve manevi olarak hep takımın arkasında durduklarını vurgulayan Göleli, şunları kaydetti:

"Gelinen son noktada, her şeyin sıcağı sıcağına olduğu bu dönemde herkesi itidalli olmaya davet ediyoruz. Eynesil'imizin kırgınlığını ve kızgınlığını en az sizler kadar biz de yaşıyoruz. Ancak Eynesil halkından bu durumu düzeltmemiz için bir kez daha destek bekliyoruz. Kulübü düşürüp, kaçıp gidecek insanlar değiliz. Tekrardan daha güzel günler için savaşmaya hazırız."

Göleli, bu durumu düzeltmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Yönetim kurulu olarak, cumartesi günü oynamamız gereken Elazığspor karşılaşmasına matematiksel olarak ligde kalma ihtimalimiz olmadığı için çıkmama kararı aldık. Bugünden itibaren takımımız için yeni sezon planlamasını yaparak çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Gelen tepkiler üzerine Eynesil Belediyespor yönetimi bir açıklama daha yayınladı.

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