TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret

Kaynak: Haber Merkezi
TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret
Ömer Gürsoy, Ahmet Hakan Arıkan'la bir araya geldi.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'nun lideri Ömer Gürsoy, Adana'nın Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile bir araya geldi.

Gürsoy, 2006'dan bu yana engelliler futbolunun TFF ile olan serüvenini ve bu alandaki stratejik gelişmeleri anlattı. Arıkan ise TFF'nin bu nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve engelliler futboluna verilen desteğin önemine vurgu yaptı.

Toplantının sonunda Gürsoy, Arıkan'a Türkiye A Milli Takımı'nın formasını hediye etti.

İkilinin görüşmesi Türkiye Futbol federasyonu'nun resmi hesabından yayınlandı.

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