Trabzonspor'dan Karagümrük maçı için flaş karar. TFF ve bakanlıktan özel izin alındı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.30'da Papara Park'ta oynanacak kritik karşılaşma öncesi bordo-mavililerden sürpriz bir karar geldi.

Yönetim 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ortaokul ve lise öğrencilerini maçta ücretsiz bir şekilde konuk edecek.

Öğrencilerin okul idarelerine giderek başvurmaları yeterli olacak.

Stada gelen öğrenciler karşılaşmayı kale arkası tribününden takip edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan özel izin kapsamında yapılacak bu sürpriz için bordo-mavililerin yakında resmi açıklamayı yapması bekleniyor.