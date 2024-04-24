TFF açıkladı. Yılmaz Vural'ı heyecan bastı

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off maçlarının tarihlerini belirledi.

1. LİG

TFF’den yapılan açıklamaya göre, play-off süreci, birinci tur maçlarıyla 16 Mayıs Perşembe günü start alacak. İkinci tur maçları ise 20 Mayıs Pazartesi günü oynanacak ve rövanş karşılaşmaları 24 Mayıs Cuma günü futbolseverlerle buluşacak. Ligdeki en büyük mücadele, play-off finali ile 30 Mayıs Perşembe günü son bulacak.

TFF 2. LİG

TFF 2. Lig'de ise play-off maçlarına 9 Mayıs Perşembe günü başlanacak. Birinci turun ardından, ikinci tur mücadeleleri 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ve bu turun rövanşları 17 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek. Üçüncü tur ilk maçları 22 Mayıs Çarşamba, ikinci maçları ise 27 Mayıs Pazartesi oynanacak. Play-off finali, 2 Haziran Pazar günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

TFF 3. LİG

TFF 3. Lig'de ise 1. tur maçları 2 Mayıs Perşembe günü başlayacak. İlk turu geçen takımlar, üst tura çıkarak 6 Mayıs Pazartesi günü ve 10 Mayıs Cuma günü mücadele edecek. Bu turu atlatan ekipler, 15 Mayıs Çarşamba ve 20 Mayıs Pazartesi günü oynanacak rövanş maçlarıyla finale yükselmeye çalışacak.

1'inci ve 2'nci grupların finalleri 25 Mayıs Cumartesi, 3'üncü ve 4'üncü grupların finalleri ise 26 Mayıs Pazar günü oynanacak. Final maçlarının yapılacağı yerler ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

GÖZLER YILMAZ VURAL'DA

TFF’den yapılan bu açıklama sonrası gözler 1. Lig’in aksine 9 Mayıs’ta başlayacak olan 2. Lig play-offlarına çevrildi. Futbolseverler herkesin gönlünde taht kuran Yılmaz Vural’ın Menemen FK ile ne yapacağını izlemek için bekleyişe geçti.

Coşkulu hali ve hareketleri ile bilinen Yılmaz Vural’ı ise şimdiden heyecan bastı.