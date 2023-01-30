Mehmet Büyükekşi duyuyor musunuz? Tehlike çanları kimin için çalıyor

Artık şuna eminim. Türk futbolunda başkanlar sorunu var. Hem de en tepeden en aşağıya kadar.

Kulüp başkanlarının birbirlerini suçlaması, atıp tutması, bağırıp çağırması zaten başlı başına büyük sorun da...

En büyük sorun da TFF'nin başında. Türk futbolunu çıkmaz sokaklara sokan bu yanlış yönetim en başta.

Başkanlık koltuğundaki günler sayılı olmasına rağmen 10 yıl orada kalacakmışcasına hareket eden, Zihni Sinir procelerini hayata geçiren, Avrupa'da kalabalık bir heyetle tur atıp duran başkan Mehmet Büyükekşi, bir yapay zeka olayı icat etti biliyorsunuz; hakem atamalarıyla ilgili.

Bu da kesmeyince bu kez MHK yönetimini istifa ettirdi.

"İlle de kadın olsun" deyip Lale Orta'yı başa geçirdi.

Bir kaç ay sonra görev süresi bitecek olan başkanın işbaşına getirdiği MHK başkanı ne kadar devam eder; bilemem.

Ama... Hakemler aynı hakemler. VAR'dakiler aynı kişiler. Yapay zeka (!) da orada durduğuna göre... Yeni MHK ne değiştirecek Allah aşkına. Hakemler ışınlanıp, yerine yenileri mi gelecek?

Başta Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki olmak üzere bu kavgalar nasıl bitecek?

Bozuk saha zeminleri nasıl düzelecek?

Saçma sapan hatalarla kaybedilen puanların hesabını kim verecek?

Bundan sonra hakemleri Lale Orta mı atayacak, yoksa yine yapay zeka mı?

Sahi; bu yapılanmada Cüneyt Çakır'ın rolü var mı? Yoksa perde arkasındaki başkan mı?

Sorular uzar gider böyle.

Hepsi de sizin sayenizde.

Şimdi son çare MHK Başkanı'nı da aldınız görevden.

Sıra kime geldi peki?

Duyuyor musunuz Sayın Büyükekşi. Çanlar kimin için çalıyor şimdi?

Neyse...

Lafı fazla uzattım kısa keseyim. Haftanın maçlarına geçeyim, önce toplu sonuçlara geleyim.

Beşiktaş-Alanyaspor: 3-0

Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2

Hatayspor-Trabzonspor: 2-1

Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2

Antalyaspor-Ümraniyespor: 3-2

Giresunspor-Galatasaray: 0-4

İstanbulspor-Kayserispor: 2-4

Başakşehir-Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1

Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:

HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY

İyi oynamış, kötü oynamış farketmiyor. Öyle yıldızları var ki kadroda, en kötü gününde bile gol yağdırıyor. Giresun'da çok da ahım şahım top oynamadı. Ama sonuca bakın top tüfek atın! 4-0 gibi farklı bir skorla yendi, ligde yoluna dolu dizgin devam etti. Okan Buruk'un eseridir bu, bi zahmet alkışlayın olur mu?

HAFTANIN FUTBOLCUSU: VALENCİA (FENERBAHÇE)

Gol makinesi diye işte buna derim ben. Öyle bir sezon geçiriyor ki, karşısına çıkanın vay haline. Yani o derece. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 5-1 yenerken kariyerinin en çok gol attığı maçı oynadı. 4 gol atmak kolay mı? Topun olduğu her yerde anında bitti, ceza alanında ne kadar etkili olduğunu tekra tekrar gösterdi. Bravo Valencia, her golü bir harika.

HAFTANIN KARMASI:

ERCE KARDEŞLER (HATAYSPOR)

DUBOIS (GALATASARAY), DJILOBODJİ (GAZİANTEP FK), SVENSSON (ADANA DEMİRSPOR), SACHA BOEY (GALATASARAY)

BERKAY (BAŞAKŞEHİR), OLIVEIRA (GALATASARAY), ARDA (FENERBAHÇE), LARSSON (ANTALYASPOR)

CENK TOSUN (BEŞİKTAŞ), VALENCİA (FENERBAHÇE)

ALKIŞI ALANLAR:

GAZİANTEP FK

Böyle bir durumda böyle bir galibiyet almak. Nasıl tarif edilir bilemedim. Hocası yok, yönetimi yok. Ankara'ya gitti, çıkıştaki Ankaragücü'nü can siperhane bir oyunla devirdi. Futbolcuları alkışlıyorum. Yalnız anlayamadım bir şey var. Erol Bulut takımın başındayken neredeydiniz? Ne oldu da gider gitmez bu kadar değiştiniz? Bunu da kayda geçiriyorum.

CEZA TAHTASI:

ABDULLAH AVCI

Abdullah Avcı bunu hep yapıyor. Kazanırken iyi güzel de, kaybedince faturayı hemen futbolculara kesmek hiç de yakışık almıyor. Bakın ne dedi Hatay'daki maçtan sonra: "Tedavi etmeye, düzeltmeye, daha iyisini yapmaya çalışacağız. Mevcut, şu an itibarıyla elimdeki mevcut kadro bu. Kötü çocuklar mı, kötü karakterler mi? Hayır değiller. Ancak futbolda kavga etmek, enerji duygu, karakter bunlar başka bir şey." Oldu mu? Olmadı. Bu futbolcuları başkaları mı aldı, siz mi? Tekrar ediyorum; hiç yakışmadı.

Bu haftalık da bu kadar.

Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.