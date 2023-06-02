Futbolun mucidi gibi davranan yöneticiler: Sivasspor'a Rıza Çalımbay tepkisi

Haziran 2019'dan beri Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, şu anda Spor Toto Süper Lig ekipleri arasında en uzun süre görev kalan teknik direktör konumunda.

Kırmızı-beyazlıları bu sezon, Çalımbay yönetiminde tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 49 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.

2022/2023 sezonu geride kalırken Sivasspor cephesinden tecrübeli teknik adamla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

Sivasspor Kulüp Başkanvekili Erdal Sarılar geçtiğimiz günlerde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Çalımbay'ın transfer politikasını eleştiren Sarılar, "Daha sezon başındayken hocamız, 'Transferler gelmedi, 10 transfer lazım.' şeklinde kamuoyu yarattı ve bu statta ilk defa 'Yönetim istifa' sesi geldi. Çünkü hocanın konuşmalarından geldi." ifadelerini kullandı.

Sarılar, Çalımbay'ın ligin ilk haftalarında "Daha görev almayacağım." şeklindeki açıklamalarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu doğru mu? Ben bunu anlamıyorum. Futbolcu ne düşünür, takım ne düşür? Ben bunları hazmedemiyorum. Şu ana kadar hiçbir basına da biz konuşmadık, demeç vermedik. Bunları hocanın yüzüne de söyledim. Şimdi de kamuoyu önünde söylüyorum. Çünkü dolmuşum, artık yeter. 'Benden iyi Sivassporlu yok.' diyor, fiyat konusunda 20 günde anlaşıyoruz. Bu sene feda senesi. Hocamıza yine teklif yapacağız. İnşallah o teklifi kabul eder. Eğer biz devam edersek, ben devam etmeyi de düşünmüyorum." (Kaynak: Fanatik)