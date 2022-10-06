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Monaco - Trabzonspor maçını kaybedenin neden ateşe düşeceğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

''Avrupa Ligi H grubunda mücadele eden Trabzonspor bu akşam kelimenin tam anlamı ile 6 puanlık maça çıkacak.''

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 13:22
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Futbolun Poseidonu Cevat Kol Monaco Trabzonspor maçını kaybedenin neden ateşe düşeceğini açıkladı

Monaco - Trabzonspor maçını kaybedenin neden ateşe düşeceğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı
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CEVAT KOL / YENİÇAĞ

Bordo mavili takım ile rakibi Monaco’nın durumu aynı. İki takımın da üçer puanı var. Bu maçı kaybeden ister istemez ateşe düşer! Fransız ekibi her geçen hafta kendine gelen bir takım görüntüsü veriyor. Ligde oynadığı son dört maçta 12 puan topladı. Bu süreçte rakip kalelere 10 gol gönderirken sadece 2 gol yedi. 
Trabzonspor’da işler biraz sıkıntılı gibi duruyor. Ligde mutlu eden bir futbol oynamıyor. Son 4 maçta üç galibiyet aldı. 8 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. Çok gol yiyen Trabzonspor ile az gol yiyen Monaco’nun mücadelesini izleyeceğiz..

Ev sahibi ekip  kendi saha ve seyircisi önünde müsabakaya mutlak galibiyet için çıkacak. Monaco istediğini alıp avantajlı duruma geçmek isteyecektir. Bordo mavili takım planlarını rakibin bu hesabını dikkate alarak yapmalı..  Fransa’dan puan ya da puanlarla dönülürse Akyazı Şenol Güneş kompleksinde coşkulu taraftar önünde alınacak bir galibiyetle gruptan çıkmayı kolaylaştırır. Monaco ilaç da, kabus da olabilir. İki takım kendi kaderini kendi belirleyecek.

Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı maç öncesi yaptığı basın toplantısında, “Dersimize çalıştık. Genç bir takıma karşı oynayacağız. Ofansta ve savunma da neler yapmamız gerektiğini belirledik. İş uygulamaya kaldı. dedi. Trabzonspor’un kazanması için kontrollü bir oyunu tercih ederken rakibini tedirgin edecek kontrataklarla  etkili olmalı. Özellikle orta saha geçişlerini iyi yapmalı. Durarak oynayacağı futbol Monaco’nun işine yarar. Gençlere ayak uydurmak için onlar kadar koşmak lazım.

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