Sezonun ilk derbisinde Trabzon ve Galatasaray'a galibiyeti getirecek noktaları açıkladı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

Durumları hemen hemen aynı. Kaybedenin canının sıkılacağı bir karşılaşma olacak. Trabzonspor cephesinden bakıldığında tabiri caizse transferlerini taşıyan uçakların biri inip biri kalkıyor! Galatasaray maçı Şampiyonlar Lliginden elenen bordo mavililerin yara sarma maçı olarak görülüyor. Haftada üç maç, takımı yorgun düşürdü. Kadroda rotasyon gerekli katkıyı sağlamadı. Üstüne üstlük “vurucu tim!” sakatlanınca işler iyice karıştı. Visca, Hamsik, Peres, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen’den sonra Uğurcan da sakatlıkları nedeniyle bu akşam kadroda yer alamayacak. Bakasetas’ın durumu maç saatinde belli olacak. Uğurcan’ın yokluğunun Trabzonspor’dan 2. kaleci sorununu nasıl öne çıkaracağını müsabaka oynanırken göreceğiz. Nwakaeme’nin yeri ise doldurulamadı. Karşılaşmaya ilgi fazla görünmüyor. Bir sahiplenme eksikliği hissi var. Şehirde derbi havası yok. Öyle ya da böyle bu maç Trabzonspor’un ayağa kalkma ya da sorunun büyüyeceği bir maç olacak.

Sarı kırmızılı takım için de tablo farklı değil. 6 puanı var. Transferleri gün gün geliyor. Hocası yeni, takım yeni. Ortada ne yaptığını bilmeyen, günü gününe uymayan bir takım var. Gomis ile nefes alıyorlar. Solunum cihazı ile yol alan hasta gibiler. Zamanla oturacağı kesin. Şimdi eksikleri var. Bu tür müsabakalar 6 puanlık maçlardır. Konsantrasyonları kolaydır. Her oyuncu için vitrine çıkma maçıdır.

Kim nasıl oynarsa müsabakada öne çıkar. Trabzonspor önemli silahlarını kaybettiği için yük yine Bardhi, Djaniny, Cornelius ve Abdulkadir Ömür’e düşecek. Kaleci Muhammet Taha ise kendi adına güven vereceği bir maç oynayacak. Taha’nın ortaya koyacağı tablo Trabzonspor’da ister istemez kaleci transferini hızlandırabilir. Bordo mavililerin en büyük silahı ise tribünleri. O tribünler küsmeyip takımı ile oynarsa Trabzonspor karşılaşmaya önde başlar.,

İzlediğim sarı kırmızılıların en büyük sorunu takım olamaması. Kimin ne yaptığı belli değil. Yerliler ayrı telden çalıyor. Kerem ve Yunus çok şey yapmaya çalışan hiç bir şey yapmayan ikili. İlk üç maçını izlediğim Galatasaray’ın Trabzonspor karşısında işi zor. Oyunlarını bir vites büyütürseler maça ortak olurlar. Bu tür maçlarında havası hiç belli olmaz. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor..