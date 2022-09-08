Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi Ferencvaros'un dikkat edilmesi gereken detayını açıkladı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

CEVAT KOL / YENİÇAĞ SPOR

Avrupa Ligi H grubunda mücadele edecek olan Trabzonspor bu akşam ilk maçına çıkacak. Bütün takımlar Avrupa arenasındaki müsabakalara iyi başlamak ister. Ev sahipleri kayıpsız, konuk takımlar ise deplasmandan “ne alırsak avantajdır” düşüncesiyle mücadele eder.

Bordo mavililerin gruptaki ilk rakibi Macar Ferencvaros takımı.. Liginde lider. Beş maçını kazanıp 15 puan toplamış. 15 gol atıp kalesinde sadece bir gol görmüş. İstatistikleri çok iyi. Maç başı gol ortalaması üç, Az gol yiyen bir takım. Hazır ve evinde çok güçlü bir yapısı var.

Trabzonspor cephesinden bakıldığında tablo biraz karamsar. Lige iyi başlangıç yapamayan, oynadığı futbol ile vasatın üzerine çıkamayan bir Trabzonspor söz konusu. Kadrosunda büyük bir değişim yaşadı. Sakatlar, formsuzlar ve uyum sorunu yaşayanlarla yoluna devam etmeye çalışıyor. Bordo mavililerin karnesine bakıldığında kalesinde ve ofansında ciddi sıkıntılar olduğu görülüyor. Bunu biz değil, rakamlar söylüyor. 5 maçta 6 gol atmış, kalesinde 5 gol görmüş. Maç başı ortalaması bir gol..

Ortadaki veriler Macar takımı Ferencvaros lehine gözüyor. Trabzonspor kabuğunu kırıp güven verecek bir çıkış yapacaksa o gün bugündür. Teknik direktör Abdullah Avcı, “iyi başlamak istiyoruz” diyor. Avcı’nın aynı inancı oyuncularına ne kadar aşıladığını akşam izleyip göreceğiz.