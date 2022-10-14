Trabzonspor'un Monaco'yu nasıl paramparça ettiğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de aldığı sonuçlar bir yana oynadığı futbol ile pek güven vermeyen bordo mavililerin Monaco karşısındaki performansı her iki kulvarda önümüzdeki dönemin yol haritasını çizecekti. Zira hafta sonu Beşiktaş ile ligin en kritik maçlarından birine çıkacaktı.

Abdullah Avcı, kadroda ciddi bir revizyon yaptı. Hüseyin aylar sonra formasına kavuştu ama stoper olarak değil. Savunmanın sağ tarafında görev aldı. Bartra’nın partneri Denswil oldu. Hamşik’in yanında Gbamin yer aldı. Bakasetas’ın sağında Djaniny, solunda Bardhi görevlendirilirken, cezalı Gomez olmayınca Umut’a ilk onbir şansı doğdu. Böylece Monaco ile yapılan ilk maçtan 5 farklı oyuncu sahada yer almış oldu.

Rakibi Monaco hem kendi liginde hem de Avrupa’da 6 maçtır kazanıyor. Moral motivasyonu üst düzeyde. Genç bir kadrosu var ve her maç üstüne katıyorlar. Teknik Direktör Philippe Clement, Abdullah Avcı’non aksine Trabzonspor ile oynanan ilk maçtaki onbirini son anda sahaya sürdüğü Sarr dışında korudu.

Monaco takımı maça hızlı başladı. İlk yarım saatte oyunu kontrolünde götürdü. Bu süre içinde özellikle ceza alanı dışından sert şutlarla bordo mavili kaleyi yokladı. Ancak gününde olan Uğurcan kritik kurtarışlara imza attı.

Trabzonspor 30. dakikadan sonra oyunda dengeyi kurdu. Ardından zaman zaman rakip kalede varlığını hissettirmeye başladı. Çok etkili olmasa da Gbamin ve Djaniny’in kalecide kalan vuruşları izledi

İlk yarının son dakikasında futbol sahalarında ender görülen bir gol ile Trabzonspor öne geçti. Kaleci Nübel’in bomboş durumda ileri vurmak istediği top Sarr’a çarparak kendi ağlarına gitti. İlk yarı bordo mavililerin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Abdullah Avcı ikinci yarıya Hüseyin Türkmen’in yerine Vitor Hugo’yu koyarak takımını sahaya sürdü. Vitor Hugo, Bakasetas’ın köşe vuruşunda iyi yükseldi ve kafayla takımının ikinci golünü attı.

Fark ikiye çıkınca bordo mavililer daha kontrollü oynamaya başladı. Monaco takımı daha çok risk alıp şuursuzca baskı kurdu. Ama bu durum kendisine pahalıya malı oldu. Gelişen karşı atakta kazanılan serbest vuruşu Enis Bardhi kullandı. Skor 3-0 oldu.

Sonrasında iki teknik adamın peş peşe hamleleri geldi. Abdülkadir Ömür ve Siopis takviyelerine Monaco, Minamino, Martins ve Boadu ile karşılık verdi.

Ardından Trezeguet’yi de sahaya süren Avcı çabuk çıkışlarda bu oyuncudan yararlanmayı amaçladı. Nitekim çok geçmeden düşüncesi gerçekleşti ve Trezeguet savunmayı arkasına takıp şık bir gole imza attı.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Trabzonspor gruptan çıkma adına avantaj elde etti.