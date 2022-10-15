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Türk futbolunda günün en çok merak edilen konusunu Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında bugün Kayserispor'a konuk oluyor.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 14:46
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Futbolun Poseidonu Cevat Kol Türk futbolunda günün en çok merak edilen konusunu açıkladı

Türk futbolunda günün en çok merak edilen konusunu Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı
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CEVAT KOL / Yeniçağ

Türk futbolunda bugünün en çok merak edilen konusu; bir önceki haftayı dinlenerek geçiren Galatasaray’ın renktaşı Kayserispor karşısında nasıl bir skor alacağı… Transferleri son dakikaya sığdırmış, zamana ihtiyacı olan takımlar için bu tür aralar serum almak gibidir. Sarı kırmızılıların bu fırsattan ne kadar yararlandığını bu akşam göreceğiz.

Kayserispor’un durumu ortada. Transfer yasağı nedeniyle sınırlı kadroya sahip. Bu olumsuzluklara rağmen Çağdaş Atan’ın öğrencileri iyi futbol oynamaya çalışıyor. Koşuyor mücadele ediyorlar. Özellikle büyük maçlara iyi konsantre oluyorlar. 

Dinlenmiş bir Galatasaray’ın takım oyunu içinde ne kadar olacağını yerli oyuncular belirliyor. Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu bunlardan ikisi. Kanatları kullanan bu ikili takımını ya uçuracak ya da el freni olacak. Henüz uçuracak ciddi hamleler bu ikiliden gelmedi. Bu maç başlangıç olabilir..

Galatasaray’ın özellikle gol yollarında sıkıntı çektiği görülüyor. Gomis şimdiye kadar bir yolla takımını taşıdı. Bu yükü üstenecek golcülerin takımda sorumluluk alması halinde Galatasaray rahat kazanır. Aksi halde işi zor.

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