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  • Ahmet Nur Çebi'den sonra şimdi de Ali Koç: İsyan ediyorum. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Ahmet Nur Çebi'den sonra şimdi de Ali Koç: İsyan ediyorum. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Ali Koç'un açıklamaları hakkında yazdı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 12:25
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı. Ahmet Nur Çebi'den sonra şimdi de Ali Koç: İsyan ediyorum

Ahmet Nur Çebi'den sonra şimdi de Ali Koç: İsyan ediyorum. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ/ Yeniçağ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yapmıştı bunu. Şimdi de Fenerbahçe Kulübü Ali Koç yapıyor bir benzerini.

Bir iddia atıyorlar ortaya... Hadi bakalım ayıkla pirincin taşını ondan sonra.

Beşiktaş Başkanı Çebi, Valerien Ismael görevdeyken ve tepki alırken neler söylemişti? Hatırlatayım:

- Sosyal medyadaki eleştirilerin sebebinin arkasında tamamen Beşiktaş yönetimine ve başkanına düzenlenen bir komplo var.

- Takımın başarısız olması, takımın başarısızlığı için hocanın aşağı çekilmesi ve hocayla futbolcular arasında problem varmış gibi algılar yaratma planı içerisinde olanlar var.

- Beşiktaş'ın bu sene en iyi takım olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla bu takımı başarılardan uzaklaştırmanın tek yolu da, rakiplerimiz tarafından benimsenmiş olan yollardan biri de Beşiktaş'ı içeriden karıştırmaktır. Amaçları budur. Hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamayacaklardır.

- Ismael'in eleştirildiği ve içine düşürülmeye çalışıldığı bir durum var. Bu durumu taraftara anlatayım. İşin içerisinde iki grup var. Bir sosyal medya tarafı, bir de yazılı görsel medya var. Sosyal medyayla ilgili eleştirilerin sebebinin arkasında Beşiktaş başkanına ve yönetimine tezgahlanmaya çalışılan komplo var. Takımın başarısız olması, hocanın aşağı çekilmesi, hocayla futbolcular arasında problem varmış gibi algılar yapılıyor. Bunları sosyal medyada yapıyorlar. Bu işi yapanlar, muhalefet olduğu iddia edilen kişiler tarafından maddiyat karşılığı yapıyor.

- Sadece taraftarıma buradan sesleniyorum. Lütfen, bu komploları hazırlayanların oyunlarına gelmeyin. Biz nasıl taraftarımıza sahip çıkıyorsak, taraftarımızın da hocasına sahip çıkmasını rica ediyorum.

Ben de sormuştum: "Bu işi yapanlar muhalefet olduğu iddia edilen kişiler tarafından maddiyat karşılığı yapıyor ne demek? Sayın Çebi; madem Bu durumu taraftarlara anlatayım" diyorsunuz, açık açık söylesenize. Kimdir bunlar? İsimleri ne? Böyle ağır bir suçlamayı ortaya atıp, hemen herkesi zan altında bırakmak ne derece doğru?"

Ben gazeteciyim. Özellikle de medya tarafı sözlerinin açıklanmasını istemiştim. Ses çıkmadı. Bir kaç gün sonra da Valerien Ismael'i kovdu Çebi; Şenol Güneş'i getirdi.

Şimdi de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir iddiada bulunuyor sık sık. Son olarak katıldığı bir televizyon programında söyledi. Dedi ki;

- Mamalanan bazı medya mensupları direkt beni hedef alıyordu.

Bunu son Divan Kurulu toplantısında da demişti:

- Mamalanan bazı medya mensupları!

Kim peki bu bazı medya mensupları? İsimleri ne? Nereden mamalanıyorlar?

İşte bu cevap yok.

Buna isyan ediyorum ben. Yüzlerce basın mensubunun zan altında bırakılmasını kabullenmiyorum.

O zaman Sayın Çebi'ye seslenmiştim. Şimdi de Sayın Koç'a sesleniyorum: "Kimdir bunlar, lütfen açık açık söyleyin! Herkes töhmet altında kalmasın."

Bu arada bazı "gazeteci(!)" arkadaşların gazetecilik yolundan saptıklarını elbette ki görüyoruz bizde. Twitter hesaplarında takipçi kazanma adına amigo gibi davrandıklarını, gazetelerine yazmaları gereken haberi oradan duyurduklarına, saçma sapan iddialarda bulunduklarına şahit oluyoruz.

Ama iş Sayın Çebi'nin dediği gibi "Komplocu", ya da Sayın Koç'un dediği gibi "Mamacı" olunda değişiyor.

TSYD işte orada. TSYD'nin başındaki gazeteciliğin ve spor basınının büyük ismi Oğuz Tongsir de orada.  Eğer siz isimlerini söyleyip gerekeni yapamıyorsanız oraya bildirin de gereken yapılsın. Böyleleri spor yazarı, gazeteci diye ortalığı daha fazla bulandırmasın.

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