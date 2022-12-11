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Arjantin Fransa'ya baksın da utansın. Messi sen daha çok bak

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 01:03
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı. Arjantin Fransa'ya baksın da utansın. Messi sen daha çok bak

Arjantin Fransa'ya baksın da utansın. Messi sen daha çok bak
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Arjantin-Hollanda'yı penaltılarla eledi biliyorsunuz.

Maçtan sonraki görüntüleri de izlediniz.

Başta Messi olmak üzere Arjantinli futbolcular penaltılarla elendikleri için doğal olarak üzülen Hollandalı futbolcuların yanından geçerken neler yaptıklarını da gördünüz.

Utanç verici anlardı bunlar.

Rakipleriyle dalga geçiyorlardı. Garip garip hareketler, bakıp bakıp sırıtmalar.

Sporcu hareketine yakışmayan hareketlerdi bunlar.

Bir de Fransa-İngiltere maç sonunu izledik.

Fransa yendi İngiltere'yi ve eledi.

İngilizler gözyaşları içindeydi.

Neredeyse bütün Fransız futbolcular tek tek İngiliz futbolcuların yanına gittiler. Sarıldılar tek tek. Teselli ettiler. 

İşte sporcu budur. 

Nasıl ki ulu önder Atatürk demiş; "Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim."

Bu odur. 

Arjantinliler baksın da Fransızlara utansın. Özellikle dünya yıldızı diye gezen Messi daha çok baksın.

Dünya yıldızı olmak için önce böyle sporcu olmak gerekir.

Gerisi ahlaksızlıktır. Şampiyon olsan ne olur? Sporcu önde adam olmalıdır.

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