Beşiktaş'a hiç yakışmadı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

15 yıl şampiyonluk görmeyen Beşiktaşlılar kuşağındanım ben.

Çocukluğumuz, gençliğimize ilk adım attığımız yıllar diğer takımların şampiyonluk kutlamalarını görmekle geçti.

Ama içimizdeki Beşiktaş sevgisi azalmadı, tam tersine daha da yüceldi.

O 15 sene... Zaman zaman taraftar olarak gittiğim maçlarda bir Beşiktaşlı futbolcunun bile yuhalandığını görmedim ben. Üzerinde o kutsal forma varken ıslıklandığını da.

Daha sonra gazeteciliğe adım attım.

20'li yaşlarda Beşiktaş Kulübü'nün kapısından içeri girdim; muhabir olarak. Yıllar içinde saygı duyduğum yöneticiler oldu. Efsane başkan Süleyman Seba'yla yakınlaştım. Gazeteci-başkan olarak da, dostlar sofrasında yerini alan bir küçüğü olarak da.

O saygı değer yöneticilerden ve elbette ki Süleyman abiden sık sık şunu duydum:

"Beşiktaş forması kutsaldır. O kutsal formayı üzerinde taşıyan futbolcularımız da değerlidir, önemlidir."

Şimdi...

Son yıllarda yeni bir moda (!) başladı Beşiktaş tribünlerinden. Değil tabi hepsinden. Bir kısımdan diyeyim.

Sahadakini yuhalamak, ıslıklamak.

Beğenmediğini topu ayağına aldığı anda yerin dibine sokmak için bağırmak.

Bu rezalettir bana göre. Beşiktaşlılık değildir.

Çünkü Süleyman abiden bunu öğrendim ben.

O forma kutsaldır. Senin ıslıkladığın o kutsal formayı taşıyandır.

Önceki sene, geçen sene, bu sene...

Ona ıslık, buna ıslık!

Ayıptır!

Rezilliktir!

Beşiktaşlılık değildir!

Geçen sezon Batshuayi'ydi hedefteki isim.

Bu sezon Dele Alli.

Bir futbolcuyu beğenmeyebilirsin. Kötü oyununa tepki gösterebilirsin. Kızabilirsin. Sinirlenirsin.

Ama bunun yolu adama ÜZERİNDE BEŞİKTAŞ FORMASI varken küfür etmek değildir.

Tekrar ediyorum; bunun adı rezilliktir.

Senin gördüğünü kenardaki teknik direktör görmüyor mu? Kötü oynuyorsa oyuncu alır dışarı, yerine daha iyi oynayacak olanını koyar. Sezon sonunda da "Güle güle" der, olur biter.

Sahadaki adam Maradona gibi yetenekli de olsa ıslıklanıp protesto edilince oynayabilir mi sanıyorsun.

Her futbolcunun kötü dönemi olabilir. Yetenekleri varsa günü gelince düzelebilir, müthiş oynayabilir. İşte sen bunu engelliyorsun böyle yaparak.

Beşiktaşlılık bu değildir.

Lütfen kendinize gelin.

Beşiktaş formasının kutsallığına halel getirmeyin.