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  • Milli takım hocası nasıl olmalı. Dünya Kupası'ndan ders aldınız mı? Gürel Yurttaş yazdı

Milli takım hocası nasıl olmalı. Dünya Kupası'ndan ders aldınız mı? Gürel Yurttaş yazdı

'' Büyükekşi ve Kuntz bu yazı size.''

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 10:45
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı. Milli takım hocası nasıl olmalı. Dünya Kupası'ndan ders aldınız mı?

Milli takım hocası nasıl olmalı. Dünya Kupası'ndan ders aldınız mı? Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Dünya Kupası'nda sonlara geldik artık. Yarı finale çıkan takımlar da belli oldu.
Kimler kaldı yarı finale: Fas, Fransa, Arjantin, Hırvatistan.
Peki bakalım şimdi hocaları kimmiş:

Fas: Walid Regragui (47)

Fransa: Didier Deschamps (54)

Arjantin: Lionel Scaloni (44)

Hırvatistan: Zlatko Dalic (56)

Peki nedir bu hocaların ortak özellikleri... Hepsinin de çalıştırdıkları ülkenin vatandaşı, insanı olması. Zaten başarılı olan diğer takımların da öyle. 
Ayrıca bir şey daha ekleyeyim: Şimdiye kadar Dünya Kupası'nı kazanan her ülkenin başında kendi ülkesinden hoca vardı.
Peki niye?
Buradan alınacak bir ders yok mu?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ikide bir Katar'daki dünya kupasından dersler aldığımızı söylüyor. Bu da bir ders değil mi?
Milli Takım işi milli ruh işidir. Milli Takım futbolcu yetiştirme yeri değildir. Milli Takım ülkenin en kaliteli futbolcularını bir araya toplandığı, milli ruhla sahaya sürüldüğü yerdir. Zaten onun için Milli Takım Teknik Direktörü yerine Milli Takım Tek Seçicisi derler çoğu ülkede.
Milli Takım'daki futbolculara milli ruh vermek için de yerli hoca şarttır. Üstte anlattığım nedenlerle. Kuntz'la bir şey olmaz; bir kez daha vurguluyorum. Boşuna zaman kaybediyorsunuz.
Gelelim Kuntz'a.
Milli Takım'da başarılı olamayan istifa eder, sen etmiyorsun!
Bak aşağıda isimleri yazılı hocalar takımlarını Dünya Kupası'na taşımalarına rağmen kupada başarılı olamadılar diye istifa ettiler. Sen Dünya Kupası'na biye gitmedin, istifayı aklından bile geçirmedin.
Gerardo Martino (Meksika)
Roberto Martinez (Belçika)
Otto Addo (Gana)
Paulo Bento (Güney Kore)
Luis Enrique (İspanya)
Tite (Brezilya) 
Bilmem anlatabildim mi?

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Must
11.12.2022 10:54
Ders alamayiz cunku bu ulkede futbolda yok futbolcuda , torpilin adamciligin oldigu yer ,fetocu futbolcu bile var sende , birak ,,,  
 
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