Portekiz'i Ronaldo da kurtaramadı: Fas'ın nasıl tarih yazdığını açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Ronaldo yine yoktu ilk onbirde. Kulübedeydi, oturuyordu suratı asık bir şekilde. Fas ise Saiss'li kadrosuyla çok motive gözüküyordu, maça da öyle başladı.

Portekiz topun hakimi gibi görünse de 18. dakikada Ziyech'in, 26. dakikada da En Nesyri'nin vuruşlarında auta çıkan toplar tribünleri ilk heyecanlandıran anlardı.

Daha sonra Portekiz'in oyunu Fas yarı alanına yıkmasını izledik. Ancak dikkatli Fas savunması pozisyon vermiyor, hızlı ataklarla da çıkıyordu.

39. dakikada Portekiz'de Raphael Guerreiro'nun ortasına ceza sahası ön çizgizinde boş pozisyonda olan Joao Felix'in gelişine yaptığı vuruş dışarı gitti.

Fas 42. dakikada yine hızlı çıktı. Attiyat'ın soldan ortasında Portekiz kalecisi de boşa çıkmaz mı? Youssef En Nesyri de çok iyi yükselerek kafayı çaktı ve takımını öne geçirdi: 1-0.

Golden sonra Portekiz'in yüklendiğini gördük. 45. dakikada Bruno Fernandes'in direkten dönen şutu Portekiz adına şanssızlık, Fas adına şanstı.

Fas ikinci yarıya da golle burun buruna gelerek başladı. 49'da Hakim Ziyech'in ortasına altı pasta Jawad El Yamiq'in kafa vuruşunu kaleci Diogo Costa çıkardı. Dönen topta El Yamiq'in yine yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

Zaman hızla geçiyordu. Portekiz'in hocası daha fazla dayanamadı. Ronaldo'yu oynatmayıp da elenmesi halinde nasıl eleştirileceğini biliyordu. 51'de Ronaldo da girdi oyuna.

Artık oyun tamamen Fas yarı alanında ve ceza alanı önünde oynanıyor, Portekiz üst üste kornerlerle sonuç arıyordu.

Arıyordu da kaleci Bono müthiş kurtarışlarıyla maça damgasını vuruyordu. Bir de hızlı gelişen Fas atakları vardı tabi; tehlike yaratan.

Hepsi bir kenara da... Beşiktaşlıların heyecanla izlediği Saiss, hepsinin yüreklerini ağızlarına getirdi. 56. dakikada sakatlandı, kenara güçlükle yürüyerek geldi. Oyuna devam edemedi.

Son dakikalara girilirken artık maç tamamen Fas kalesi önünde oynanıyordu. 82'de Felix öyle bir şut çıkardı ki; herkes gol olmasını beklerken, kaleci Bono yine inanılmaz bir kurtarış yaptı. 90+1'de Ronaldo'nun şutunu da kurtardı.

Heyecan yüksekti. Gerilim de. 90+1'de Chedira iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Ama ne gam! Fas tarih yazmıştı. Afrika ülkelerinden Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan ilk takım oldu.

Fas'ta herkes canla başla oynadı da. Amrabat'a ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Bir adam nasıl bu kadar koşabilir. Bir bakmışsın kale çizgisinden top çıkartıyor, bir bakmışsın karşı kaleye gol arıyor. Bravo yani, aslan payı onun bence.

Her Dünya Kupası'nın unutulmayan bir takımı oluyor. Bu Dünya Kupası'nın unutulmayacak takımı ise Fas oldu şimdiden. Yarı finale hem de Portekiz gibi bir takımı geçerek çıkmak kolay mı?

Portekizliler de unutamayacak bu Dünya Kupası'nı. Ronaldo'nun oynaması da olaydı, oynamaması da. Elendi gitti. Acaba Ronaldo ilk onbirde oynasaydı sonuç farklı olur muydu? Bu sorunun cevabı ise hiç bilinmeyecek.