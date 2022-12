Saiss'in yıldızlaştığı maçta Fas'ın İspanya'yı nasıl yıktığını açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Fas deyip de geçmeyeceksin. Aman canım ne olur ki Berberiler'den demeyeceksin. Önce kadrosundaki oyunculara bir bakacaksın, incelediğinde de bizim (!) Mesut Özil, İlkay Gündoğan gibi olmadıklarını göreceksin.

Ne alakası var demeyin. Müsaade edin anlatayım.

Fas'ın kadrosunda kaliteli futbolcular var. Hakim Ziyech Chelsea'de oynuyor mesela. Hakimi Paris Saint Germain'de. Alman devi Bayern Münih'de oynayan Noussair Mazraoui'yi de unutmayalım. Bono Sevilla'nın da kalecisi. Beşiktaşlı Saiss de defansın belkemiği. Çoğu da İspanya'da oynuyor.

Bir de Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı neden belirttiğimi açıklayayım.

Bu futbolcuların çoğu yurt dışında yetişti. Onlara o ülkelerden milli takım teklifleri geldi. Ama reddettiler. Fas'ı tercih ettiler. Tıpkı bizim Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu gibi. Örneğin Hakim Ziyech'in Hollanda Milli Takımı'nda oynamayı reddedip Fas Milli Takımı'nda forma giymesi.

Onun için "Fas deyip de geçmeyeceksin" dedil. İspanya'nın kadrosu kağıt üzerinde daha ağır basıyordu; Gavi, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo gibi yıldızlarıyla. ama Fas'ın da kolay teslim olmayacağı ortadaydı.

Nitekim öyle başladı maç da.

İspanya her ne kadar hemen baskı kurmak istediyse de Fas kırdı bu baskıyı. Hem de dan dun ileri vurmadan topu. Paslaşarak çıktı. Savunma kurgusunu asla bozmadı, kanatlardan hızlı ataklarla da İspanya kalesinde tehlike yaratmaya çalıştı.

İlk yarı dengeliydi yani. İki takım da bir kaç pozisyon yakaladıysa da kalecileri geçemedi.

İspanya ikinci yarıya daha hareketli ve hızlı girdi. Rakip yarı alana da oyunu yığdı. Yığdı yığmasına da Fas da özellikle Ziyech'in kanadından geliştirdiği hızlı ataklarla tehdit yaratıyordu.

Maçın tıkandığını gören İspanya Milli Takımı hocası Luis Enrique'nin kulübesinde de yıldızlar vardı. Hemen onlardan Morata ve Soler'i soktu oyuna 63'te. Bir orta saha, bir santrfor yani. Gol istiyordu, uzatmalara kalsın istemiyordu. Fas ise aynı futbolunu inatla uyguluyordu. Uyguluyordu da giderek oyun Fas ceza alanına da yıkılıyordu artık.

Fas'ın hocasından da geldi hamle hemen. Boufal'u aldı oyundan. Barcelonalı Ezzalzouli'yi soktu. Oyunun bu kadar savunmasında oynanmasını istemediği anlaşılıyordu forvet değişikliğinden. İleri çıkın diye bağırıyordu oyuncularına. Ama Fas ceza alanı da kuşatma altındaydı buna rağmen. İspanya baskısını her geçen dakika artırıyordu. Fas ise bu kuşatmaya rağmen Saiss ve arkadaşlarıyla çok başarılı bir savunma yapıyordu.

İspanya'da bu kez Ferran Torres'in yerine Gana asıllı genç yetenek Nicholas Williams girdi. Artık topuyla tüfeğiyle yükleniyordu İspanya. Artık baskıdan bulanal Fas'ta bazı oyuncuların yorgunluklarının görülmesi üzerine 4 oyuncu birden değiştirdiler. Ardından savunmanın başarılı ismi Aguerd'in sakatlanması geldi. Yerine Valladolid'de oynadığı için İspanyol futbolcuların yakından tanıyan El Yamiq girdi.

Son dakikalara kadar sürdü İspanya baskısı. Hatta 90+5'te Olmo'nun serbest vuruştan kaleye gönderdiği topu Bono güçlükle kornere çeldi.

Normal süre golsüz kapandı. Saiss ve arkadaşları böylece ilk hedeflerine ulaşmışlardı. Artık iş uzatmalara kalmıştı.

Uzamda dakikalarında da görüntü değişmedi. İspanya rakip yarı sahadaydı daha çok. Fas savunma yapıp kontratak arıyordu. Pozisyon açısından fakir olsa da kıran kırana bir maç oynanıyordu. İspanya kanatlardan yükleniyor, ortalar da yapıyor, genellikse Saiss kafayı vurarak uzaklaştırıyordu. Kalabalık savunma hata yapmıyordu.

Herkes İspanya ha attı ha atacak diye beklerken Fas mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. 104. dakikada ani gelişen atakta Cheddira kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu da yaptı. Top kalecinin ayağına çarparak geri döndü.

İkinci uzatma bölümüne gelince. Farklı bir oyun yoktu sahada. Aynı görüntü devam ediyordu.

Saiss bu bölümde de o kadar çok top çıkardı ki 110. dakikada adalesini tutarak attı kendini yere. Doğrusu Faslıların yürekleri ağzındaydı. Kenarda saldırına bandaj sarıldı. Yine de girdi oyuna. Kritik dakikalarda ve ülkesi için tarihi maçta bırakmadı takımını.

Artık öyle dakikalar gelmişti ki yorgunluk belirtileri her futbolcuda görülüyordu, hatanın telafisinin olmadığı anlarda her an her şey olabilirdi.

İkinci yarıda oyuna giren Williams uzatma dakikalarda yerini Sarabia'ya bıraktı. Luis Enrique artık penaltıları düşünüyordu sanırım. Fas'ta da Ounhai çıktı, Banoun girdi. Uzatmalara da 3 dakika uzatma eklendiğinde heyecan doruktaydı. Ve İspanya yine bastırıyordu. Korner üstüne de korner kazanıyordu. Son dakikada Sarabia'nın direğe çarpıp dışarı çıkan topundan sonra kafasını reklam panosuna koyması üzüntüsünü anlatıyordu. Ve maç kaldı penaltılara.

İlk penaltıyı Fas Sabiri ile kullandı. Kaleci Unai Simon'u ters köşe yaptı: 1-0.

İspanya'da Sarabia geldi topun başına. Penaltı atsın diye son anda alınmıştı oyuna. Ama kaçırdı. Vurdu, top direkten döndü.

Fas'ta bu kez Ziyech'teydi sıra. Şutunu çekti, topu filelere gönderdi: 2-0.

İspanya'da Soler geldi bu kez. Vurdu, kaleci Bono kurtardı.

Fas'ta penaltı atsın diye son saniyede oyuna giren Banoun'la kullandı, kaleci Simon bu penaltıyı kurtarmayı başardı.

Sergo Busquets'teydi sıra. Kaleci Bono bir kez daha kurtardı.

Fas'ta tarihi atışı kullanmak için topun başında Hakimi geldi. Çok soğukkanlı bir şekilde topu filelere gönderdi.

FAS ÇEYREK FİNALDEYDİ. İSPANYA GİBİ BİR DEVİ ELEDİ. BRAVO DOĞRUSU, TARİHE GEÇTİ.