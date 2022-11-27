Saiss'li Fas'ın Batshuayi ve Mertens'li Belçika'yı nasıl devirdi? Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Dünya Kupası'nda F Grubu'nun kritik maçıydı. Belçika ilk maçında Kanada'yı yenmiş, Fas da Hırvatistan'la berabere kalmıştı. Bu maçtan alınacak sonuç gruptan çıkma adına önemliydi.

İki takımın ilk onbirinde de ligimizden tanıdığımız isimler vardı. Fenerbahçeli Batshuayi ve Beşiktaşlı Saiss. Bir de Fas'ta son anda sakatlanan Bono'nun yerine Hatayspor'da önceki yıl oynamış kaleci Munir yer aldı.

Maça Belçika hızlı başladı. Bu belki de Fas'ın defansif oynama tercihinden kaynaklanıyordu. Bir ara Fas kalesini abluka altına aldılar. Bir sağdan, bir soldan. Defalarca kez ceza alanına orta yaptılar, korner üstüne korner kazandılar. Ancak istedikleri sonucu alamadılar. 5. dakikada Batshuayi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çaprazdaydı, Munir vuruşunu kornere çeldi.

İlk yarının Fas adına tek atağı ve şutu 45+1'de geldi. Fas'ın en etkili ve atak başlatan tek oyuncusu Ziyech, çaprazdan kazanılan serbest atışta topu kaleye gönderdi. Kaleci Courtois üzerine gelen topu tutamadı. Faslılar "Gol" diye sevindiler ama VAR devreye girdi, hakem de ofsaytı verdi. Çünkü Saiss o sırada kalecinin önündeydi ve pozisyonun içinde olduğu için de Fas'ın golü güme gitti.

İkinci yarıya Fas daha cesur başladı. İlk yarıda sadece tek şut atmışlardı, bu kez ikinci yarının ilk 10 dakikasında iki kez yokladılar Belçika kalesini. Daha çok ileri çıkmaya başladılar.

Belçika orta sahasında top çevirmekte zorlanıyor, hücumla bağlantı kuramıyordu. Bunun üzerine Belçika'nın hocası Galatasaraylı Mertens'ı aldı oyuna. Hazard ve Onana'nın yerine Mertens'le birlikte Tielemans da girdi. Sahada artık bizim üç büyüklerden de futbolcu vardı, bu da olmadığımız Dünya Kupası'nda bizim için bir teselliydi. Oyuna girer girmez Mertens varlığını hissettirdi. 65. dakikadaki nefis şutunu son anda kaleci Munir kurtardı.

Belçika'nın hamlesine Fas bir kaç dakika sonra iki değişiklikle birden yanıt verdi. Artık tam bir taktik savaşı yaşanıyordu.

73'te çaprazdan serbest atış kazandı Fas. Tıpkı ilk yarıdaki gibi. Sabiri de Ziyech gibi direkt kaleye vurdu. Top yine ağlarla buluştu. Belçika kalecisi bunu nasıl yedi, kimse çözemedi. Bu golle Fas 1-0 öne geçti.

Belçika'da hemen ardından 75'te Batshuayi çıktı. Artık topu tüfeği ile yüklenecekti. Fas ise Belçika'nın teknik oyuncularına boş alan bırakmamaya çalışıyordu. Üstelik defansı Saiss önderliğinde çok iyi direniş gösteriyordu.

Belçika'ta artık tek çare kalmıştı. Sakatlığı nedeniyle ilk maçta oynamayan, ikinci maçta da yedek kalan santrfor Lukaku girdi oyuna; 81. dakikada. Ama o da aşamadı Fas savunmasını. Fas 90+1'de ani bir kontratakla ikinci golünü attı. Ziyech'in pasıyla ceza alanında buluşan Aboukhail topu filelere yolladı. Fas'ta oyuna giren iki oyuncunun da gol atması yapılan değişikliklerin ne kadar yerinde olduğunun kanıtıydı.

Sonuçta Fas büyük iş başardı, grupta puanını 4 yaparak büyük avantaj yakaladı. Kalecisinin büyük hatasıyla maçı kaybeden 3 puanlı Belçika içinse gruptaki son maç şimdi daha da çok önem kazandı.

Bizimkilerin nasıl oynadığına gelince... Batshuayi kalelerini başarıyla savunan Saiss ve arkadaşları arasında bir kez pozisyona girebildi sadece, etkisiz kalınca oyundan alındı zaten. Saiss neredeyse hiç hata yapmadı diyebiliriz. Mertens son 25 dakika oynadı iyi işler yaptı. Ama takımını kurtaramadı.