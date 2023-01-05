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Türk futbolu yanıyor, başkan masal anlatıyor. TFF Başkanlığı çocuk oyuncağı mı sayın Büyükekşi

VAR kayıtlarını bir daha açıklamayacaklarmış? İnandınız mı? Yolu açtınız bir kere nasıl durduracaksınız bundan sonra canı yananları? Bırakın seyahati, konser düzenleme işini de futbola odaklanın artık sayın Büyükekşi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:18
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı: Türk futbolu yanıyor, başkan masal anlatıyor

Türk futbolu yanıyor, başkan masal anlatıyor. TFF Başkanlığı çocuk oyuncağı mı sayın Büyükekşi
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"At binenin kılıç kuşananın" demiş atalarımız. Yani "İş, ehli olan kimsenin hakkıdır" demek istemişler.
Ama bunu diyen büyüklerin ülkesinde böyle yürümüyor işler artık.
İşin ehli olanlar işe yaklaştırılmıyor bile.
Onların olması gereken yerlerde işten anlamayanlar oturuyor maalesef.
Onun için işte iki yakamız bir araya gelmiyor.
Sakallı Celal'in yıllar önce söylediği gibi:
"Türkiye doğuya giden gemide batıya koşanların ülkesidir!"
Sadece futbolda yaşadığımız son örnek bunu gösteriyor.
Futbolun başında Sayın Mehmet Büyükekşi var. Sözüm ona seçildi. Atandığını herkes biliyor.
Peki futbolla ilişkisi nedir Büyükekşi'nin? Bir yıl Gaziantepspor'da yöneticilik yapmış; hepsi bu.
Yoksa... Başarılı bir öğrenim hayatı geçirmiş. Tahsilli adam.
İş adamlığı başarılarla dolu. 
Bankalarda, vakıflarda, THY'de yönetim kurulu üyelikleri de var geçmişinde.
Peki neden futbolun başında?
Mesela futbolun içinden gelmiş hayatı futbolla geçmiş Mustafa Denizli oturuyor da evinde; neden futbolun içinden gelmemiş bir kişi TFF Başkanlığı yapıyor?
Sadece Büyükekşi ile ilgili de değil bu. Ondan öncekilerin de çoğu iş adamıydı. Futbolla ilgileri yoktu yani.
İşte ondan sonra bekliyoruz ki bizim futbolumuz da Avrupa ayarına çıkacak!
Son örneği yaşadık işte birlikte.
Tuttular birden bire iki maçın VAR kayıtlarını açıkladılar. Yer yerinden oynuyor hala.
Şimdi demiş ki Hürriyet'ten Mehmet Aslan'a;
"VAR kayıtları bir daha açıklanmayacak. Çocuk oyuncağı değil bu!"
Allah Allah!
Peki TFF Başkanlığı çocuk oyuncağımı Sayın Büyükekşi?
Neden açıkladınız? Madem açıkladınız ne demek, "Bir daha açıklanmayacak!"
Niye? Diyelim ki aynı Sivasspor-Galatasaray maçındaki gibi bir pozisyon yaşandı. Ne diyeceksiniz? "Çocuk oyuncağı değil bu, açıklayamaz mıyız" mı?

Peki açıkladığınızda çocuk oyuncağı mıydı? Nasıl keseceksiniz bundan sonra hakemlerden şikayet eden kulüplerin önünü?
Bakıyorum... Sürekli bir seyahat planlaması. Avrupa'da ülkeleri dolaşacaklar mış da kulüplerin alt yapılarını inceleyeceklermiş de, bunu bizim kulüplere de uygulatacaklarmış!
Yani Büyükekşi ve TFF'den bir kaç kişi gidecek, gezecek, inceleyecek. Buraya dönüp Ali Koç'a, Ahmet Nur Çebi'ye, Dursun Özbek'e ya da diğer başkanlara "Alın bunu siz de aynen uygulayın" diyecek!
Alacağı cevabı ben size söyleyeyim mi şimdiden:
"Size ne?"
Ali Koç ya da Ahmet Nur Çebi bilmiyor mu gidip de herhangi bir kulübün altyapısını incelemeyi? 
Sizin işiniz gücünüz yok mu?
Bir de maçlar önce konserler düzenleyeceklermiş de seyirci gelecekmiş!
Zihni Sinir procesi yani!
Hangi şirket düzenleyecek bu konserleri? Hangi sanatçılar çıkacak? Kaç para harcanacak? Kaç seyirci maçtan önce konser izlemeye gelecek? Bazı sahaların zeminleri içler acısı. O zeminlerin üzerine platform mu kurulacak?
Tekrar ediyorum. Türk futbolu yangın yeri. Daha ligin ilk yarısı bitmedi, olup bitenleri görüyorsunuz. Kavga gürültü kıyamet!
Bırakın boş işlerle uğraşmayı da kendinizi bu sorunları çözmeye verin lütfen. 
Yoksa... Zaten canı burnunda milletin! Bir eğlenceleri futbol. Onu da bitireceksiniz bu gidişle.

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Ergün
5.01.2023 14:47
Liyakat bu Ülkenin sorunu neresi doğru ki TFF doğru olsun  
 
Ben Tosunpaşa
5.01.2023 14:31
Futbol dan anlamayan adamları başa getirirsen proje üretecem derken elindekindede olursun geldi geleli ne katkı yapmış malum takımın başkanı ağladı hemen var kayıtlarını açıkladı aynı takım hata yaptı  
 
Hamit Seki
5.01.2023 14:29
Bu ülkede doğru giden, mutluluk veren bir kurum var mı ki? Her konuda berbat bir haldeyiz. Sadece sandığı bekliyoruz ve sonrası bir umut. Onu da çalmayı planlıyorlar, halkın elinde bir avuç umut kaldı  
 
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