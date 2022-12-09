Yıkıldı Brezilya. Hırvatistan nasıl tarih yazdı? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Katar'daki Dünya Kupası sürprizlere sahne oluyor. Brezilya-Hırvatistan maçı öncesi de bu beklentide olanlar vardı elbette: Hırvatistan sürpriz yapar mı, favori Brezilya'yı evine yollar mı?

Bu kuşku Brezilyalıların da içindeymiş demek ki. Onun için olacak; kontrollü başladılar oyuna. Ne de olsa rakip 37 yaşındaki büyük usta Modric'in önderliğindeki Hırvatistan'dı. Üstelik kaleci Livakovic de çok formdaydı.

Neymar ve arkadaşları kontrollü başladıkları oyunda giderek ağırlığını hissettirmeye başladı. Tamam, üstünlüğünü hissettirmeye başladı ama gol pozisyonuna girmekte zorlandıkları da ortadaydı. Koskoca ilk yarıda iki kez pozisyon bulabildiler. İkisinde de kaleci Livakovic'i geçemediler. Bu arada Hırvatların sürpriz atakları unutmayalım.

İlk yarının aksine inci yarıya hızlı girdi Brezilya. 54'te Neymar, 66'da Paqueta karşı karşıya kaldıkları Livakovic'i geçemedi.

Kalesini sağlama almaya çalışan Hırvatistan, geriye kadar gelen Modric'in uzun pasları, kanattaki Perisic'in ataklarıyla karşılık vermeye çalışıyordu rakibine. Ama yine de kalesinde tehlike yaşıyordu. 76'da Neymar bir kez daha karşı karşıya kaldığı Livakovic'i mağlup etmedi. 80'de de Paqueta'nun şutuna geçit vermedi Hırvat kaleci.

90 dakikalık normal süre golsüz sonuçlandı. Maçın golsüz bikmesinin ve uzatmaya gitmesinin en büyük nedeni Hırvat kaleci Livakovic'ti hiç şüphesiz.

Uzatma dakikalarında Brezilya oyunu rakip yarı alana yığmıştı ama bu Hırvatistan'ın savunmada kalmayı tercih etmesinden de kaynaklanıyordu. Uzatmalar ve penaltıya giden maçlar konusunda tecrübeli olan Hırvatlar yine bunu istiyor gibiydi.

Ama 102'de uzatmalardaki ilk pozisyonu ani bir kontratakda Hırvatistan yakaladı. Modric'in müthiş pasıyla başlayan atakta topa son vuran Brozovic oldu. Vurdu ama kötü vurdu ve topu auta yolladı.

Dakikalar akıyor, Brezilya da Hırvatistan da yorulan oyuncularını değiştiriyordu.

105'te oyundaki dengeyi bozan gol geldi. Brezilya'nın yıldızı Neymar, uzatmaların ilk yarısının uzatma anında Rodrigo ile girdiği paslaşmanın ardından ceza alanında kaleciyi de geçip, topu tavana astı: 1-0. Livakovic ancak böyle gol yerdi, Neymar bunu da uygulamalı olarak gösterdi.

Golü yiyen Hırvatistan, uzatmaların ikinci yarısında savunmayı bıraktı, takım halinde hücum yapmaya başladı. Modric de artık daha ileride oynuyor, arkadaşlarına pozisyon hazırlamaya çalışıyordu. Brezilya ise defansta kalabalık bekliyor, kontratak kolluyordu.

Brezilya 117. dakikaya girerken korner kazanınca toplu halde ileri çıktı. Bu sırada topu kaptırdılar. Hırvatlar da hızla atağa kaldı. Brezilya savunması dengesiz yakalandı. Petkovic de bunu affetmedi: 1-1.

120+1'de inanılmaz bir kurtarış daha yaptı Livakovic. Casemiro'nun 6 pastan şutunu nefis bir hamleyle kurtardı ve iş penaltılara kaldı.

Maçtan önce favori Brezilya'ydı. Ama penaltılara kalınca iş artık favori falan kalmamıştı.

İlk penaltıyı Hırvatistan Vlasic'le kullandı. Alisson'u çaresiz bıraktı: 1-0.

Brezilya'da ilk penaltı için topun başına Rodrigo geldi. Yine Livakovic kurtardı.

Sıra Majer'deydi. O da Alisson'u mağlup etti: 2-0.

Casemiro geldi ardından topun başına. Livakovic bu kez kurtaramadı: 2-1.

Hırvatistan'ın kaptanı Modric'teydi sıra. Kaleciyi de ters köşe yaptı: 3-1.

Pedro kullandı bu kez Brezilya'nın penaltısını: 3-2.

Hırvatistan'da Dalic geldi topun başına. Vurdu, tam köşeden topu filelerle buluşturdu: 4-2.

Brezilya'nın kader penaltısında topun başına Marquinhos topu direğe nişanlayınca...

HIRVATİSTAN TARİH YAZDI YİNE. PENALTILARLA YARI FİNALE ÇIKTI. BREZİLYALILARI GÖZLERİ YAŞLI BİR ŞEKİLDE EVİNE YOLLADI.