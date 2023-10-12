Füzeler piyasaları da vurdu. Önce dolar euro şimdi de altın

Haber3’ten alınan habere göre, Ortadoğu kan gölüne dönerken, taraflar barış yerine savaşı tercih etmeye devam ediyor. Tüm dünyanın gözü İsrail, Filistin ve HAMAS’IN üzerindeyken piyasalar da savaşın gölgesinde...

Dolar kuru, Orta Doğu'da artan gerginliklerin ortasında yeni zirvelerini zorlarken; piyasalarda risk iştahı yeniden yükselmeye başladı.

İsrail ile HAMAS’ın dozunu arttırdığı çatışmanın siyasi belirsizliği artırması, ABD Merkez Bankası FED'in dün akşam yayınladığı eylül ayı toplantısına ilişkin tutanakları sonrasında hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürüyor.

FED’in eylülde gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarına göre finansal piyasaların durumunu tahmin etmekteki güçlükler, potansiyel petrol fiyatı şokları ve işçi sendikalarının grevlerinin etkisi de dahil olmak üzere ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin belirsizlikler, Fed yetkililerini temkinli bir duruşa itti. Buna göre tutanaklar, Fed yetkililerinin ilave faiz artışının gerekliliği konusunda farklı görüşte olduğunu gösterirken, bir artışın daha ihtimal dahilinde olabileceğine işaret etti.

Türk Lirası dolar karşısında aylık bazda yüzde 3,37 değer kaybederken, yıllık bazda ise yüzde 49,48 değer kaybı yaşadı. Türk Lirası'ndaki değer kaybına rağmen Türkiye’nin beş yıllık risk primini gösteren CDS'ler ise özellikle rezervlerdeki toparlanma beklentisi sonrasında dün 395 seviyesine kadar gerilemişti.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 27,73 TL'den başlayan Dolar 27,74 TL'den,

29,57 TL'den başlayan Euro 29,58 TL'den,

34,19 TL'den başlayan Sterlin 34,22 TL'den,

18,60 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,61 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 27,74 TL'den, Euro 29,50 TL'den, Sterlin 34,18 TL'den, Japon Yeni ise 18,57 TL'den işlem görmüştü.

ALTIN FİYATLARI

Güne 1.878 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.879 Dolar'dan,

1.675 TL'den başlayan Gram altın 1.676 TL'den,

2 bin 857 TL'den başlayan Çeyrek altın 2 bin 857 TL'den,

11 bin 766 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 11 bin 766 TL'den,

19,77 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 19,78 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.870 Dolar'dan, Gram altın 1.668 TL'den, Çeyrek altın 2 bin 857 TL'den, Cumhuriyet altını 11 bin 766 TL'den, Gram Gümüş ise 19,64 TL'den fiyatlanmıştı.

BİTCOİN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 800 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 852 Dolar'dan,

1.559 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.562 Dolar'dan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,89 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,10 Dolar'dan işlem görüyor.