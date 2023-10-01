'G.Saray'ın önünü kesmek için plan' diyerek anlattı. Okan Buruk'tan flaş açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür ederek, "Bugün hem savunma hem de hücumu çok doğru oynadık. Her ne kadar skorumuz az olsa da hücumdaki verilerimiz çok yüksekti. Ankaragücü kalecisi Bahadır'ı da tebrik ediyorum. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Önemli performans sergiledi." dedi.

Okan Buruk, maçta Kerem Aktürkoğlu'nu forvetin arkasında görevlendiklerini ve Wilfried Zaha'yı ilk kez ilk 11'de kullandıklarını anlatarak, "Zaha önemli de bir performans verdi. Bence genel olarak bütün oyuncular aynı konsantrasyon ve performansı gösterdi. Bunun yanında taraftarımız da bizimle birlikte atak ve savunma yaptı. Genel anlamda güzel bir gece geçti. Maçı 1-0 geriden çevirdik. Çok daha farklı bir maç olabilirdi. Bir sürü rekor kırdık. Bu sezon için önemli sayılara ulaştık. Bizim için moral oldu. Biraz yorulduk, oldu. Üç gün sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Enerjimizi biraz fazla harcadık ama moral yönü bizim için daha önemli olacak." diye konuştu.

Okan Buruk, takımının bugün ortaya koyduğu performanstan memnun kaldığını dile getirdi.

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Salı günü deplasmanda İngiltere'nin Manchester United ekibiyle yapacakları maçla ilgili olarak, "O maçla ilgili plan ve programımızı yapacağız. Kiminle oynayacağız, nasıl başlayacağız, nasıl devam edeceğiz? Bununla ilgili planımızı yapacağız. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmanın dışında başka bir düşüncemiz olmaz." ifadelerini kullandı.

Maç sertliği ve seviyesi anlamında Şampiyonlar Ligi maçları ile Süper Lig maçları arasında fark olduğunu vurgulayan Buruk, "Şampiyonlar Ligi maçları sonrası da çok fazla yorgunluk oluyor." dedi.

Manchester United maçının son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacaklarını belirten Buruk, "Aslında tek bir antrenman yapabileceğiz. Yarın yenilenme antrenmanımız var. Öbür gün kısa bir taktik antrenman yapabileceğiz. Taktik antrenmanı da gittiğimiz statta yapamıyoruz. Orada kameralar var, çekiliyor. Normal kameralar çıksa da bütün statlarda kameralar var sonradan seyredebiliyorsunuz. O yüzden Florya'da yapacağız. Orada basın toplantısını yapacağım. Gruptaki bütün takımlar öyle yapıyor." diye konuştu.

Okan Buruk, maçta görev vermediği savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'yı dinlendirdiklerini vurgulayarak, "Dinlendiremediğimiz Torreira, Boey ve Icardi vardı. Torreira'yı maçın bir bölümünde aldık. Diğerleri milli takım arasında dinlenecekler. Bugün Kaan Ayhan'ın performansı olumluydu. Savunmada bence olumlu işler yaptı. Geriden oyun kurmak istediğinizde Kaan burada önemli oluyor. Orta sahaya geçtiğinde de bize olumlu geri dönüş verdi. O yüzden Kaan'ın performansından çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Cedric Bakambu'nun kişiliği ve çalışmasından çok memnun olduğunu ve kendisine daha fazla süre vereceğini ifade etti.

Okan Buruk, kendisine sosyal medyada yapılan eleştirilerle ilgili soruya, "Sosyal medyanın bir güvenirliliğinin olduğunu düşünmüyorum. Benim için en önemlisi sokak. Sokakta insanlardan aldığım geri bildirim çok önemli oluyor. Ben de insanlarla iç içeyim. Sosyal medyada kimin yazdığını, kimin hesapları satın aldığını bilmiyorsunuz. Hangisi sahte hangisi doğru bilmiyorsunuz. Kim yazdırıyor bilmiyorsunuz. Para verip, sosyal medya üzerinden her şeyi yaptırabilirsiniz. O yüzden sosyal medyayı çok fazla ciddiye almıyorum. Yoksa eleştirilere açık biriyim." yanıtını verdi.

Galatasaray'ın iyi yolda olduğunu anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Galatasaray iyi oynuyor. Oynadığı bütün maçlarda baskın oynadı. Yüksek bir potansiyelimiz var. Hep zamana ihtiyacımız olduğunu söyledim. Çünkü kadromuza geç katılan çok oyuncu oldu. Kazanarak, başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Ben başarılı olduğumuzu görüyor ve biliyorum. Bazen insanlar bana 'Takma kafana.' diyor. Maçı 3-0 kazanmışız ve bana bunu diyorlar. Neyi takabilirim ki kafama? Ben oynadığımız oyundan, takımımdan, kulübümüzden, camiamızdan çok eminim. Geçen sene de bunun aynısını yaşadık. Bu, Galatasaray'ın önünü kesmek için bir plan da olabilir. Bunu Galatasaraylılar da olmayanlar da yapabilir."

Okan Buruk, Angelino'dan beklentilerinin yüksek olduğunu da sözlerini ekledi.

(AA)