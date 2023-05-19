G7 Liderler Zirvesi 2023 Japonya'da başladı

Japonya'da gözler, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima'da 3 gün sürecek G7 Zirvesi'ne çevrildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

21 Mayıs'a dek sürecek zirveye G7 ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam davetli.

Ev sahibi Japon Başbakan ile eşi Kişida Yuko, misafir devlet ve hükümet başkanlarını, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi önünde karşıladı.

1945'te atılan atom bombası dönemine ait 100 bini aşkın eser ve kalıntıların sergilendiği müze, G7 liderlerinin toplu şekilde ilk ziyaretine sahne oldu.

Kişida çiftinin eşliğinde, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden dahil konuk liderler ve eşleri tarihi müze ile yerleşkeyi gezdi.

Ziyaret sonrası liderler, yerleşkede, atom bombası kurbanları için inşa edilen anıt mezara yürüdü ve çiçek çelenkleri koydu.

JAPON EMNİYET GÜÇLERİ TEYAKKUZDA

Öte yandan G7 Zirvesi 2023 için emniyet güçleri teyakkuza geçti.

Eski Başbakan Abe Şinzo'nun 2022'de uğradığı suikastta hayatını kaybetmesi ve nisandaki seçim gezisinde Kişida'nın yakınlarına patlayıcı madde atılması, güvenlik endişelerini artırdı.

Zirvenin düzenleneceği bölgede, G7 ve küreselleşme karşıtı gösteriler planlanıyor. Hiroşima genelinde teyakkuza geçen Japon emniyeti, muhtemel olaylara karşı hazırlıklarını tamamladı.

G7’nin güvenliği için 24 bine yakın emniyet personeli görev yapıyor. Ülkenin farklı bölgelerinden zirve güvenliği için kente konuşlandırılan polis ekipleri, Hiroşima'nın ana caddelerinde devriye geziyor.

(Kaynak: AA)