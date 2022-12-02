G-7 ülkeleri Rus petrolüne sınır konulmasında anlaşmaya yakın

G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulanacak fiyat sınırı üzerinde bir anlaşmaya çok yakın olduğunu bildirildi.

G7'den üstü düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, G7 üyeleri Rusya'nın deniz yolu ile sattığı petrole 60 dolar/varil civarında bir fiyat sınırı uygulanması üzerinde anlaşmaya çok yakınlar.

Varılacak anlaşma, Rus petrolüne fiyat sınırının piyasa fiyatının yüzde 5 altında tutulmasına yönelik bir ayarlama mekanizması da içerecek.

Yetkili, Rus petrolüne fiyat sınırının seviyesi üzerinde anlaşmanın önümüzdeki günlerde veya en geç pazartesi günü duyurulmasının beklendiğini de vurguladı.