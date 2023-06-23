Gabar'da petrol fışkırıyor videosunun Venezuela'da çekildiği ortaya çıktı. Yandaş medya Göbels ve Hitler'in papucunu dama attı

Yandaş medya halkı "Gabar'da petrol fışkırıyor" diyerek kandırmıştı. Yandaş medyanın paylaştığı görüntülerin Venezuela'da çekildiği ortaya çıktı. Bu görüntüleri görenler "Göbels ve Hitler Türkiye'de olsaydı bunların yüzünden işsiz kalırdı" dedi.

Gabar'da petrol fışkırıyor videosunun Venezuela'da çekildiği ortaya çıktı. Yandaş medya Göbels ve Hitler'in papucunu dama attı

Yandaş gazete geçtiğimiz günlerde “Şırnak Gabar’da petrol fışkırıyor” başlıklı haber yayınlamış ve bir görüntü paylaşmıştı. Ancak bu görüntülerin doğru olup olmadığını teyit etmeyen AKP medyası durumu ‘müjde’ şeklinde duyurmuştu. Daha sonra bu haberin yalan olduğu ortaya çıktı.

Videonun aslında Venezuela’da çekildiği belirtildi ve haberi yapan Sabah Gazetesi ve A Haber apar topar haberleri sildi. Ancak AKP medyasının haberi paylaştığına dair ekran görüntüleri sosyal medyada yayılmaya başladı.

Söz konusu videoyu A Haber, “Gabar'da petrol fışkırıyor! Artezyen kuyusundan bile petrol çıktı! Artık terör değil enerji yuvası” ifadeleriyle servis ederken Sabah Gazetesi de haberi müjde diliyle yazmıştı.

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Devletin kanalı olan TRT’nin haber kanalı olan TRT Haber’de de aynı videoyu paylaşmış “Şırnak'ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor” denilmişti.

Aynı haberi AKP medyası ve troller de görüntüleri Şırnak Gabar dağında çekilmiş gibi paylaştı.

Görüntülerin daha önce "ervenjose" isimli TikTok hesabından çekildiği belirtildi.

Bu haber paylaşımlarını görenler "Göbels ve Hitler Türkiye'de olsaydı bunların yüzünden işsiz kalırdı" demekten kendini alamadı.

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