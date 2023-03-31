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Gabonlu genç kadının ailesi cenazeyi teslim almamaya karar verdi

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Yakınları olay aydınlatılana kadar cenazeyi teslim almayacaklarını ve açıklama istediklerini belirtti.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 18:24
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Gabonlu genç kadının ailesi, ölümü aydınlatılana kadar cenazeyi almayacak

Gabonlu genç kadının ailesi cenazeyi teslim almamaya karar verdi
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Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi olan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'dan cumartesi akşamından itibaren haber alınamadı. Kızın erkek kardeşi Orphe Moise, durumu yetkililere bildirdi. Pazar günü Yeşilköy köyü yakınlarından geçen trenin makinisti, Filyos Çayı'nda hareketsiz haldeki kişiyi fark edip ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

SUDA BOĞULMUŞ

Çayda bulunan cesedin, 3 ay önce Türkiye'ye gelen Dinabongho'ya ait olduğu belirlendi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ön raporunu açıklayan Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinabongho'nun bedeninde cinsel istismar ve herhangi bir kesici, delici alet ile ateşli silah yarasına rastlanılmadığını, ölümünün suda boğularak meydana geldiğini ifade etti.

Jandarma ekipleri ise soruşturma kapsamında kentteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntüleriyle, kızın ormana nasıl gittiği, çaya düştüyse hangi noktadan düştüğü belirlenmeye çalışıyor. Dinabongho'nun üzerindeki kıyafetler ve vücudundan alınan örnekler detaylı araştırma için kriminal incelemeye alındı. Ekipler cinayet de dahil tüm ihtimallerin üzerinde dururken, çalışmalarını da sürdürüyor.

6 AY MORGDA BEKLEYEBİLİR

Dinabongho'nun doğal yollardan ölmediğini, cinayete kurban gittiğini düşünen yakınları cenazeyi teslim almadı. Dinabongho'nun ailesi, elçilik aracılığıyla ilettiği notla, 'Sır ölümün aydınlatılmasından sonra cenazeyi teslim alabileceklerini' ifade ederek, yetkililerden kendilerine açıklama yapılmasını istedi. Öte yandan, şüpheli ölüm vakalarında, olay aydınlatılana kadar cenazenin 6 ay boyunca resmi olarak hastane morgunda kalabileceği öğrenildi. (DHA)

 

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